В Раде создано депутатское объединение "За Зеленского" из одного депутата

В объединении пока есть только глава - Виталий Куприй.

В Раде создано депутатское объединение "За Зеленского". Об этом в ходе утреннего заседания Верховной Рады Украины заявил спикер Андрей Парубий, передаёт корреспондент LB.ua.

"Согласно ст.60 регламента ВР, сообщаю о создании в Верховной Раде восьмого созыва межфракционного депутатского объединения "За следующего президента Украины В.А.Зеленского", — заявил он.

Спикер добавил, что главой этой группы избран внефракционный нардеп Виталий Куприй.

"К сожалению, пока что в составе нет ни одного другого депутата в перечне. Я обращаюсь к Виталию Куприю донести в аппарат список депутатов, если такие есть", - сказал Парубий.

В комментарии LB.ua Куприй добавил, что "не должен нести списки членов группы в аппарат Рады".

"Я не оглашаю пока что список членов нашей группы, но уже есть до десятка таких, которые объявят об этом. По их выступлениям вы тоже это поймёте. Я продолжаю вести переговоры с другими депутатами относительно их вхождения в группу. Даже от приходят от БПП, чтобы вы понимали", - отметил он.

Напомним, 3 апреля Зеленский записал видеообращение, в котором позвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский" и призвал пройти медосмотр. "Кандидаты должны пройти обязательно медицинскую экспертизу, чтобы показать, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов... Стране нужен здоровый президент", - заявил Зеленский.

5 апреля Порошенко сдал анализы на территории НСК "Олимпийский", а Зеленский - в частной лаборатории. В тот же день Зеленский выложил в Facebook результаты исследования на наркотики с датой взятия крови 2 апреля, а потом поменял на 5 апреля.