Британский парламент обязал правительство попросить о новой отсрочке "Брексита"

Лейбористы трактуют это как нежелание выходить из ЕС без соглашения.

Палата общин британского парламента окончательно утвердила закон, обязывающий британские власти попросить новую отсрочку выхода Великобритании из Евросоюза . Об этом пишет The Guardian.

За законопроект проголосовали 309 депутатов, против - 81 парламентарий.

Закон был разработан лейбористкой Иветт Купер. После того, как депутаты одобрили документ, Купер поблагодарила их за содействие "в необычных и быстро меняющихся обстоятельствах". Она подчеркнула, что данное решение парламента должно восприниматься как отсутствие поддержки со стороны депутатов проведения "Брексит" без сделки.