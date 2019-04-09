Британский парламент обязал правительство попросить о новой отсрочке "Брексита"

Лейбористы трактуют это как нежелание выходить из ЕС без соглашения.

Британский парламент обязал правительство попросить о новой отсрочке
Дом парламента в Лондоне
Фото: 1chudo.ru

Палата общин британского парламента окончательно утвердила закон, обязывающий британские власти попросить новую отсрочку выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом пишет The Guardian.

За законопроект проголосовали 309 депутатов, против - 81 парламентарий.

Закон был разработан лейбористкой Иветт Купер. После того, как депутаты одобрили документ, Купер поблагодарила их за содействие "в необычных и быстро меняющихся обстоятельствах". Она подчеркнула, что данное решение парламента должно восприниматься как отсутствие поддержки со стороны депутатов проведения "Брексит" без сделки.

Напомним, страны-члены Европейского союза готовы предоставить Великобритании длительную отсрочку для ее выхода из ЕС, несмотря на возрастающие опасения политических и экономических издержек. Несмотря на то, что сама Мэй заявила, что попросит отложить "Брексит" только до 30 июня, официальные лица и наблюдатели ожидают, что 27 лидеров Евросоюза рассмотрят более длительное "гибкое" продление отсрочки до 2020 года.


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