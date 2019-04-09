"Не утверждаю, что Зеленский наркоман, но если не сдаст анализ - заберу слова обратно", - Порошенко

"Это фейки роSSийской пропаганды, что Порошенко у нас "пьет - не просыхает".

"?Не утверждаю, что Зеленский наркоман, но если не сдаст анализ - заберу слова обратно", - Порошенко
Фото: пресс-служба президента

Действующий глава государства и кандидат в президенты Петр Порошенко заявил, что он не говорил о том, что его оппонент, кандидат в президенты Владимир Зеленский имеет наркотическую зависимость.

Об этом Порошенко заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Хочу подчеркнуть, я не утверждаю, что Владимир Зеленский является наркоманом. Не утверждаю и не утверждал. У меня нет для этого никаких оснований. Я подчеркиваю на праве граждан Украины иметь 100%-ные гарантии, что будущий президент и будущий Верховный главнокомандующий гарантированно не является зависимым от наркотиков", - сказал Петр Порошенко.

Он отметил, что был удивлен, когда услышал о предложении Зеленского сделать соответствующие анализы.

"Я с удивлением услышал обращение Владимира, что мы должны пройти исследование на алкоголь и наркотическую зависимость, потому что это фейки роSSийской пропаганды, что Порошенко у нас "пьет - не просыхает"", - добавил Порошенко.

Глава государства снова призвал Владимира Зеленского пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве, как это ранее предложил кандидатам в президенты Владимир Кличко.

"Есть всемирно известная антидопинговая компания. Владимир Кличко сделал шаг, я не знал о нем, принять участие в этом исследовании, чтобы снять все вопросы. Очевидно, я готов. Владимир Александрович, и вам настойчиво советую. Не морочьте голову, не бойтесь, не прячьтесь. Такой уже крест публичного лица, не говоря о Президенте: быть открытым, не прятаться, чтобы общество могло знать о тебе все. А когда ты прячешься, не даешь возможности это сделать, то возникает обоснованное подозрение. И тогда я отзову те слова, с которых я начал", - сказал президент.

Напомним, 3 апреля, Зеленский записал видеообращение, в котором позвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский" и призвал пройти медосмотр. "Кандидаты должны пройти обязательно медицинскую экспертизу, чтобы показать, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов... Стране нужен здоровый президент", - заявил Зеленский.

5 апреля Порошенко сдал анализы на территории НСК "Олимпийский", а Зеленский - в частной лаборатории.

Штаб Порошенко заявил, что Зеленский сдал анализы понарошку, а не всерьез.

В тот же день Зеленский выложил в Facebook результаты исследования на наркотики с датой взятия крови 2 апреля, а потом поменял на 5 апреля.


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