США объявили иранский Корпус стражей исламской революции террористической организацией
Вашингтон впервые объявил вооруженное формирование другого государства террористической группой.
Соединенные Штаты квалифицировали элитное военное подразделение Ирана Корпус стражей исламской революции (КСИР) как иностранную террористическую организацию.
Об этом 8 апреля объявил президент США Дональд Трамп, передает Голос Америки.
«Этот беспрецедентный шаг, осуществленный под руководством Госдепартамента, означает признание реальности, состоящей в том, что Иран – не только государство-спонсор терроризма, но также, что КСИР активно участвует (в террористической деятельности), финансирует и распространяет терроризм как инструмент государственной политики. КСИР – основное средство, с помощью которого иранское руководство направляет и реализует свою глобальную террористическую кампанию», – подчеркивается в заявлении президента.
Таким образом, Вашингтон впервые официально объявил вооруженные формирования зарубежного государства террористической группировкой, отмечает издание.
Критики этого решения предупреждают, что оно может привести к аналогичным действиям недружественных иностранных правительств в отношении представителей американских вооруженных сил и разведки.
Напомним, что, созданный после Исламской революции 1979 года для защиты шиитской клерикальной правящей системы, КСИР является самой мощной организацией в сфере безопасности Ирана. Корпус контролирует крупные сектора иранской экономики и оказывает огромное влияние на политическую систему страны.
США не раз обвиняли Иран в дестабилизации обстановки в Сирии, Ираке, Афганистане и Ливане. Непосредственно стражей они обвиняют в том, что они отправляют боевиков в Сирию, Ирак и Афганистан.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.