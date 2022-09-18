Forbes: Новий армійський корпус Росії протримався на війні з Україною всього кілька днів

Такий досвід не дає Москві причин для оптимізму в її мобілізаційних зусиллях, покликаних поповнити втрати за більш ніж пів року війни, інформує ZN.ua.

Впродовж літа Кремль з усіх сил намагався сформувати новий армійський корпус, щоб замінити 80 тисяч солдатів, які були поранені або вбиті в Україні. Також нове формування повинно було б компенсувати 5 тисяч одиниць втраченої техніки на полі битви, яка згоріла або потрапила в українські руки.

На папері Третій армійський корпус - грізна сила. Він складається з кількох бригад по 10 тисяч солдатів, які діляться на трохи більше десятка батальйонів, озброєних сотнями танків T-80 і Т-90, а також іншою бронетехнікою. Але в реальності новий корпус наповнений добровольцями, які або старі, або в поганій фізичній формі. Серед них також багато людей з алкогольною або наркотичною залежністю, - пише Forbes.

Минулого тижня Третій армійський корпус відправили в Харківську область, відчайдушно намагаючись зупинити український контрнаступ. Але все закінчилося тим, що нове російське утворення просто «розтануло». Новий корпус, який базувався в Муліно, був найкращою спробою Кремля поповнити свої тяжкі втрати за більш ніж 200 днів війни проти України. І те, що ця нова сила ніяк не змогла вплинути на ситуацію на фронті, - це дуже погані новини для російських воєнних зусиль. Чим далі, тим російській армії буде важче збирати нові формування.


Лесь Димань, ZN.ua





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