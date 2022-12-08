Українська енергосистема до Різдва може не витримати – Корпус милосердя

У міжнародній організації побоюються наслідків майбутніх обстрілів з боку російських загарбників, інформує ZN.ua.

Українська енергосистема до Різдва може не витримати – Корпус милосердя

Масовані обстріли міст України з боку Росії продовжуються і в умовах низьких температур можуть призвести до гуманітарної катастрофи через пошкодження об’єктів енергетичної та критичної інфраструктури. У разі підтримання попередніх темпів бомбардувань, росіяни можуть повністю вивести українську енергосистему з ладу до Різдва, вважають у Міжнародній некомерційній організації гуманітарної допомоги “Корпус милосердя” (Mercy Corps). Її представника цитує Newsweek.

"Ми боїмося, що через інтенсивність повітряних атак, а також їхню зосередженість на критично важливій цивільній інфраструктурі, такій як енергосистема, в якийсь момент, якщо росіяни збережуть такий самий темп протягом наступних кількох тижнів, мережа зіткнеться із ситуацією критичної масової відмови. Маються на увазі перебої в електропостачанні не просто на години чи дні, а навіть на тижні", – сказав директор з реагування “Корпусу милосердя” в Україні Майкл Янг.

Він додав, що колапс енергетичної системи разом з низькими температурами, які в Україні взимку коливаються зазвичай від -2 до -20 °C, можуть призвести до повної непридатності українських міст для життя.

В організації зазначили, що відсутність електроенергії не лише залишить українців без тепла, водопостачання та інших базових умов для існування, але й сильно вдарить по економіці країни, оскільки багато промислових об’єктів зупинять роботу. Ті ж, які продовжать працювати на генераторах, будуть брати за свої послуги занадто високу ціну.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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