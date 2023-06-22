Шойгу заявляє, що до кінця червня РФ сформує резервну армію та армійський корпус

За його словами, в середньому за добу контракт на службу в армії РФ укладають 1336 осіб.

Міністр оборони РФ Сєргєй Шойгу заявив про завершення формування резервної армії та армійського корпусу до кінця червня. За його словами, цей корпус отримає понад три тисячі одиниць військової техніки. Про це пише " Інтерфакс ", інформує ZN.ua .

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"До кінця червня ми завершимо формування армійського резерву, а в якнайближчім часом завершимо формування армійського корпусу", — повідомив Шойгу під час засідання ради безпеки РФ .

При цьому Шойгу зазначив, що п'ять полків сформовані більш ніж на 60%, а число контрактників в окупантській армії останнім часом зросла на 114 тисяч осіб.

"За контрактом на сьогоднішній ранок набрано 114 тис. осіб — це за прямим контрактом, і плюс до цього 52 тисячі — це добровольці. За добу контракт у середньому підписують 1336 осіб, це фактично за кожну добу отримуємо полк", — додав глава армії окупантів.