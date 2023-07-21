Україна може отримати омріяні F-16 до кінця року — Кірбі

Водночас, США говорять про потреби України в артилерії.

Сполучені Штати можуть передати Україні винищувачі F-16 вже цього року, заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Україна може отримати омріяні F-16 до кінця року — Кірбі
© Lockheed Martin

"F-16 надійдуть в Україну, скоріш за все, до кінця року. Але ми не вважаємо, що лише F-16 зможуть змінити ситуацію", — висловився представник Білого дому, додавши, що Збройні сили України зараз потребують більше артилерії, інформує ZN.ua.

Багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління F-16, було розроблено у 1974 році компанією General Dynamics. Літак ввели в експлуатацію у 1978 році.

У середині липня глава МЗС України Дмитро Кулеба говорив про те, що винищувачі F-16 можуть з'явитися в українському небі в першому кварталі наступного року. Проте терміни можуть зсуватись з низки причин.

Кілька днів тому речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомляв, що перша група українських пілотів вже готова навчатися керувати американськими винищувачами F-16.

Цього місяця президент Байден дозволив надати Україні касетні боєприпаси, які потенційно можуть змінити хід подій на фронті та підтримати Україну, принаймні поки західні країни не збільшать виробництво звичайних снарядів.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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