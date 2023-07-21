Україна може отримати омріяні F-16 до кінця року — Кірбі

Водночас, США говорять про потреби України в артилерії.

Сполучені Штати можуть передати Україні винищувачі F-16 вже цього року, заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі в інтерв'ю телеканалу Fox News.

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"F-16 надійдуть в Україну, скоріш за все, до кінця року. Але ми не вважаємо, що лише F-16 зможуть змінити ситуацію", — висловився представник Білого дому, додавши, що Збройні сили України зараз потребують більше артилерії, інформує ZN.ua .

Багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління F-16, було розроблено у 1974 році компанією General Dynamics. Літак ввели в експлуатацію у 1978 році.

У середині липня глава МЗС України Дмитро Кулеба говорив про те, що винищувачі F-16 можуть з'явитися в українському небі в першому кварталі наступного року. Проте терміни можуть зсуватись з низки причин.

Кілька днів тому речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомляв, що перша група українських пілотів вже готова навчатися керувати американськими винищувачами F-16.

Цього місяця президент Байден дозволив надати Україні касетні боєприпаси, які потенційно можуть змінити хід подій на фронті та підтримати Україну, принаймні поки західні країни не збільшать виробництво звичайних снарядів.