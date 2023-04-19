У Лаврі прихожани УПЦ МП зірвали печатки на опечатаному комісією корпусі

На території Києво-Печерської лаври у Києві у середу, 19 квітня, стався конфлікт - парафіяни Української православної церкви Московського патріархату пошкодили захисні ролети у будівлі, яку опечатала комісія Міністерства культури, повідомила «Українська правда» із посиланням на речницю столичної поліції Юлію Гірдвіліс, інформує ZN.ua.

У Лаврі прихожани УПЦ МП зірвали печатки на опечатаному комісією корпусі
© Українська Правда

В поліції зазначили, що с після того як представники комісії із прийняття майна Лаври опечатали чергове приміщення – один із корпусів заповідника, розлючені прихожани УПЦ МП зламали печатку та пошкодили захисні ролети. Все це сталось на очах поліції, яка забезпечувала роботу комісії.

Наразі поліція фіксує всі дії та вирішує питання щодо правової кваліфікації події.


Ірина Знась, ZN.ua





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