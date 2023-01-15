На Водохреще Епіфаній проведе богослужіння в Києво-Печерській Лаврі

Митрополит ПЦУ Епіфаній 19 січня проведе службу з нагоди свята Богоявлення (Водохреще або Йордана у народі) в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Про це пише пресслужба ПЦУ на своєму офіційному сайті, інформує ZN.ua .

"Належний дозвіл від Міністерства культури та інформаційної політики України Православна Церква України отримала, а з Національним заповідником «Києво-Печерська Лавра» підписано відповідну угоду", - сказано у повідомленні.

Початок служби заплановано о 09:00.