Південна Корея проведе радіаційні тести на утікачах із КНДР

Усі вони проживали поблизу ядерного полігону.

Південна Корея планує перевірити 89 втікачів із Північної Кореї, які проживали у районах поблизу ядерного полігону Пунгері, на рівень радіаційного опромінення. Про це повідомило південнокорейське інформаційне агентство Yonhap, інформує ZN.ua.

Південна Корея проведе радіаційні тести на утікачах із КНДР
© Pixabay

Йдеться про жителів північнокорейського округу Кілджу, які втекли після першого ядерного випробування КНДР у 2006 році. Їх тестуватимуть на радіаційне опромінення упродовж шести місяців.

Зазначається, що у 2017 і 2018 роках уряд Південної Кореї вже проводив подібні тести на 40 втікачах із КНДР.

«Важливо завчасно перевірити можливість впливу радіоактивних витоків і загальний стан здоров’я тих, хто міг зазнати шкоди в результаті ядерних випробувань Північної Кореї», – пояснив журналістам представник міністерства, ім’я якого не назвали.

Загалом до Південної Кореї втекли 796 жителів КНДР, які раніше проживали в районах поблизу Пунгері.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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