Настав час оголошувати хрестовий похід: росіяни влаштували істерику через українське богослужіння в Лаврі

Вперше в історії України представники ПЦУ на чолі з митрополитом Київським та всієї України Епіфанієм провели богослужіння у день Різдва Христового в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. У Росії із цього приводу почалася справжня істерика.

"Апостроф" зібрав у соцмережах реакцію росіян на різдвяне богослужіння у Лаврі, інформує Апостроф.

Офіційні особи Росії, наприклад колишній російський президент, а зараз заступник голови Ради Безпеки РФ і голова партії "Єдина Росія" Дмитро Мєдвєдєв, підігрівають істерію і намагаються проштовхнути у свідомість мас ідею "священної" війни. Мєдвєдєв лицемірно жаліє "людей, які втратили можливість сходити до церкви" і згадує, що "свині не мають жодної віри та вродженого почуття подяки".

Багато хто згадує якесь "пророцтво ченців Святогірської лаври", один зі скитів якої знищили росіяни, про яке розповідав один з найревніших російських пропагандистів, режисер Микита Міхалков. Там сказано, що "возз'єднання Русі буде рівно через півроку, як єретики та розкольники захоплять Києво-Печерську та Почаївську Лаври". Росіяни вже почали рахувати дні і закликають "оголошувати на СВО, а хрестовий похід".


Олена Руденко, Апостроф





Интересные новости
"Гризти будемо в тиші ночі": Данилов відреагував на "перемир'я" від Путіна"Гризти будемо в тиші ночі": Данилов відреагував на "перемир'я" від Путіна
Данілов відповів на пропозиції Росії про «різдвяне припинення вогню»Данілов відповів на пропозиції Росії про «різдвяне припинення вогню»
Ворожнеча між Угорщиною та Україною підриває єдність ЄС щодо Росії – FTВорожнеча між Угорщиною та Україною підриває єдність ЄС щодо Росії – FT
Чекаємо на нову "могилізацію": у РФ почали терміново друкувати тисячі повісток, фотоЧекаємо на нову "могилізацію": у РФ почали терміново друкувати тисячі повісток, фото
Українці порушують традиції Різдва, щоб їх захистити – ЗеленськийУкраїнці порушують традиції Різдва, щоб їх захистити – Зеленський
Блок рекламы


Похожие новости
Росіяни в "різдвяне перемир'я" завдали удару по Бахмуту: фото та дані про жертвиРосіяни в "різдвяне перемир'я" завдали удару по Бахмуту: фото та дані про жертви
Українська церква вперше провела службу в Києво-Печерській Лаврі, відео: "отримала друге народження"Українська церква вперше провела службу в Києво-Печерській Лаврі, відео: "отримала друге народження"
На Різдво без перепустки не пускають: яскраві меми на фото "Паші Мерседеса" у ЛавріНа Різдво без перепустки не пускають: яскраві меми на фото "Паші Мерседеса" у Лаврі
Ми працюватимемо, щоб молитва за український народ і військо звучала тут щоденно — Епіфаній у ЛавріМи працюватимемо, щоб молитва за український народ і військо звучала тут щоденно — Епіфаній у Лаврі
Різдвяне богослужіння митрополита ПЦУ Епіфанія в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври: трансляціяРіздвяне богослужіння митрополита ПЦУ Епіфанія в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври: трансляція
Росіянин під Києвом розфарбував паспорт в українську символіку, фото: "додому не хоче"Росіянин під Києвом розфарбував паспорт в українську символіку, фото: "додому не хоче"
Лавра уклала договір з ПЦУ на проведення богослужіння ЕпіфаніяЛавра уклала договір з ПЦУ на проведення богослужіння Епіфанія
Росіяни хочуть поставити на військовий облік 17-річних жителів Донецька – ГенштабРосіяни хочуть поставити на військовий облік 17-річних жителів Донецька – Генштаб
ЗМІ назвали кількість мобілізованих росіяни, які померли в УкраїніЗМІ назвали кількість мобілізованих росіяни, які померли в Україні
Королева Данії відмовилась від патронату премії Андерсена через росіянку у журіКоролева Данії відмовилась від патронату премії Андерсена через росіянку у журі
Последние новости
Подгружаем последние новости