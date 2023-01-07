Настав час оголошувати хрестовий похід: росіяни влаштували істерику через українське богослужіння в Лаврі

Вперше в історії України представники ПЦУ на чолі з митрополитом Київським та всієї України Епіфанієм провели богослужіння у день Різдва Христового в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. У Росії із цього приводу почалася справжня істерика.

"Апостроф" зібрав у соцмережах реакцію росіян на різдвяне богослужіння у Лаврі, інформує Апостроф .

Офіційні особи Росії, наприклад колишній російський президент, а зараз заступник голови Ради Безпеки РФ і голова партії "Єдина Росія" Дмитро Мєдвєдєв, підігрівають істерію і намагаються проштовхнути у свідомість мас ідею "священної" війни. Мєдвєдєв лицемірно жаліє "людей, які втратили можливість сходити до церкви" і згадує, що "свині не мають жодної віри та вродженого почуття подяки".

Багато хто згадує якесь "пророцтво ченців Святогірської лаври", один зі скитів якої знищили росіяни, про яке розповідав один з найревніших російських пропагандистів, режисер Микита Міхалков. Там сказано, що "возз'єднання Русі буде рівно через півроку, як єретики та розкольники захоплять Києво-Печерську та Почаївську Лаври". Росіяни вже почали рахувати дні і закликають "оголошувати на СВО, а хрестовий похід".