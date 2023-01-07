На Різдво без перепустки не пускають: яскраві меми на фото "Паші Мерседеса" у Лаврі

Вперше в історії України представники ПЦУ на чолі з митрополитом Київським та всієї України Епіфанієм провели богослужіння у день Різдва Христового в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. На богослужіння зібралося багато людей, прийшов і Києво-Печерської Лаври митрополит Павло.

Відповідне фото у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст, військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, інформує Апостроф .

Митрополит Павло, відомий в Україні як "Паша Мерседес", зображений у облаченні перед шлагбаумом для пропуску людей на територію Лаври поруч із знаком "Пред'явіть пропуск". Вираз його обличчя – розгублений.

Українці миттєво відреагували на це у соцмережах.

"Кадило більше не крутиться, лавеха не мутиться", "Стою я біля вокзалу з простягнутою рукою", "Співробітників ФСБ не пускають до Лаври", - пишуть вони.

З'явилися також яскраві меми, деякі побудовані на аналогії з росіянкою, яка зі сльозами виїжджала з окупованого Криму зі словами "як у своєму будинку жили...".

Є й інші фотожаби, але всі єдині в одному – ніхто не хоче бачити Пашу Мерседеса у Лаврі.