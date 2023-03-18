Свято-Успенський монастир у Лаврі ніхто не закриватиме, а мовою богослужіння буде українська та старослов'янська – Епіфаній

Предстоятель ПЦУ виступив зі зверненням через ситуацію, яка склалася навколо Києво-Печерської Лаври, інформує ZN.ua.

Свято-Успенський монастир у Києво-Печерській Лаврі ніхто не закриватиме, заявив предстоятель Православної церкви України Епіфаній. Водночас він заявив, що богослужіння вестиметься українською та старослов’янською мовами.

«У зв’язку з подіями, пов’язаними зі Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою, вважаю за необхідне дати пояснення щодо низки питань. Найперше, слід підкреслити, що в жодному разі не йдеться про закриття цього монастиря, припинення в ньому молитви, богослужінь, чернечого життя», – йдеться у заяві Епіфанія.

Предстоятель ПЦУ підкреслив, що порівняння сьогоднішніх подій із минулими гоніннями комуністів на Церкву загалом та двократним закриттям монастиря – це безпідставна маніпуляція. Особливо цинічною Епіфаній назвав заяву, яка звучить з вуст ієрарха, тісно раніше пов’язаного з Комуністичною партією.

Очільник ПЦУ додав, що протягом тривалого часу Церква, українська держава і суспільство намагалися спонукати керівництво Московського патріархату в Україні остаточно припинити підлеглість російському центру. Останній перебуває під контролем кремлівської адміністрації та використовується як знаряддя гібридної агресії проти України.

«У відповідь всі побачили не лише спробу ввести в оману державу та суспільство декларуванням відокремлення від Московського патріархату при фактичному збереженні підпорядкування йому. І митрополит Онуфрій, і очолюваний ним Синод ніяк не реагували на численні факти колаборації своїх ієрархів та духовенства з російськими окупантами, на анексію Кирилом Гундяєвим релігійних структур, розташованих на тимчасово окупованих територіях. Натомість в дусі російської пропаганди вони зосередилися на звинуваченнях проти України», – додав Епіфаній.

Він заявив, що суспільству і братії зокрема відомі численні приклади того, як під керівництвом нинішнього очільника монастиря Лавра послідовно і свідомо перетворювалася на центр пропагування ідеології «русского міра». Саме ця ідеологія стала фундаментом і слугує виправданням для війни Росії проти України.







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