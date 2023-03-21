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2023-03-21
Мінкульт виявив численні порушення у Києво-Печерській лаврі
Ці порушення є достатньою підставою для припинення договору оренди, інформує
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Міністерство культури та інформаційної політики виявило низку порушень з боку Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ МП під час перевірки наявності, умов зберігання та стану збереження культурних цінностей. Про це повідомляється на
"Ці порушення можуть бути підставою для розірвання договору оренди про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, яке є державною власністю", – йдеться у повідомленні.
Серед виявлених порушень – самовільна розбудова, добудова, перепланування пам'яток культурної спадщини, спорудження новобудов на території заповідника.
Оксана Лебедина, ZN.ua