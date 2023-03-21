Мінкульт виявив численні порушення у Києво-Печерській лаврі

Міністерство культури та інформаційної політики виявило низку порушень з боку Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ МП під час перевірки наявності, умов зберігання та стану збереження культурних цінностей. Про це повідомляється на сайті відомства у вівторок, 21 березня.

"Ці порушення можуть бути підставою для розірвання договору оренди про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, яке є державною власністю", – йдеться у повідомленні.

Серед виявлених порушень – самовільна розбудова, добудова, перепланування пам'яток культурної спадщини, спорудження новобудов на території заповідника.