Мінкульт виявив численні порушення у Києво-Печерській лаврі

Ці порушення є достатньою підставою для припинення договору оренди, інформує ZN.ua.

Мінкульт виявив численні порушення у Києво-Печерській лаврі
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Міністерство культури та інформаційної політики виявило низку порушень з боку Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ МП під час перевірки наявності, умов зберігання та стану збереження культурних цінностей. Про це повідомляється на сайті відомства у вівторок, 21 березня.

"Ці порушення можуть бути підставою для розірвання договору оренди про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, яке є державною власністю", – йдеться у повідомленні.

Серед виявлених порушень – самовільна розбудова, добудова, перепланування пам'яток культурної спадщини, спорудження новобудов на території заповідника.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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