У Мінкульті ще не визначилися що робити з Почаївською лаврою. На неї претендують кілька конфесій

Олександр Ткаченко пояснив ситуацію з Почаївською лаврою.

У Міністерстві культури та інформаційної політики ще не думали над тим, як вирішити суперечку щодо Почаївської лаври, адже на неї претендують кілька конфесій, повідомив очільник відомства Олександр Ткаченко в інтерв’ю LIGA.net. Водночас у Мінкульті бачать можливість проведення богослужінь різними церквами на одній території, інформує ZN.ua.

У Мінкульті ще не визначилися що робити з Почаївською лаврою. На неї претендують кілька конфесій
© Радіо Свобода

«Ми ще не думали. Давайте спочатку розв'яжемо питання з власністю. Надалі мають ухвалюватися виважені рішення, в який спосіб там можуть відбуватися служіння: чи то оренда, чи то тимчасові угоди», – сказав Ткаченко.

Міністр навів приклад Києво-Печерської лаври. За словами Ткаченка, на її території у святкові дні проводить богослужіння Православна церква України, а внизу продовжує служіння УПЦ МП.

Очільник відомства зазначив, що не всі церкви, якій підпорядковуються УПЦ МП, належать Московському патріархату. Зокрема, вони можуть бути приватними, перебувати у власності релігійних організацій, в оренді та користування органів влади. Переважна кількість церков УПЦ МП, за словами Ткаченка, є власністю місцевих органів влади.

Глава Мінкульту заявив, що Почаївську лавру передали УПЦ МП в користування, але, лише на використання однієї частини лаври, Кременецького заповідника, завершується угода. Основа Почаївської лаври, за словами Ткаченка, є за угодою з Кабміном в користуванні на 49 чи 50 років, і термін спливає ще нескоро.

Міністр розповів, що у Кременецькому заповіднику відбувається «та сама картина, що і в Києві»: священник нібито забрав ключі й перешкоджає Мінкульту повернути цю церкву у власність держави.

Нагадаємо, наприкінці березня представники російської церкви, попри те, що час їхнього виселення із заповідника вже настав, не захотіли залишати територію заповідника. Митрополит Павло (Лебідь) спочатку говорив, що договір про оренду нібито не можна розривати в односторонньому порядку, закликаючи дочекатися остаточного рішення суду. Крім того, він накинувся з прокльонами на президента Володимира Зеленського та його родину, а також на міністра культури та журналістів.

Після рішення київського Госпсуду 30 березня Кабмін визнав недійсним розпорядження часів Януковича про передачу об'єктів лаври московському патріархату та забрав під свою відповідальність управління майном Києво-Печерської лаври.





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