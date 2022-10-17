"Це два армійські корпуси": названо цілі та напрями наступу окупантів, у разі прориву з Білорусі

У разі прориву українського кордону з боку Білорусі окупанти намагатимуться просуватися вглиб України за двома напрямками.

Так, за словами військового експерта та полковника запасу ЗСУ Олега Жданова, загроза з боку Білорусі стане реальною, якщо з росії почнуть прибувати ешелони з технікою та озброєнням,

«Тоді ми розумітимемо: ось ці 70 тисяч, які з них підрозділи формуватимуться. 70 тисяч - це два армійські корпуси», - наголосив Жданов в ефірі 24 Каналу .

У разі розвитку подій окупанти можуть вибрати кілька напрямів для наступу.

«Один із них – це напрям Луцьк – Львів, як я казав на початку війни, він залишається для них головним, тому що через цей напрямок вони зможуть зупинити постачання техніки та озброєння від наших західних партнерів. І другий, не менш важливий політичний для них напрямок – це відновлення наступу на Київ», - повідомив Жданов.

На даний момент наявних сил і коштів на території Білорусі недостатньо.

На даний момент зафіксовано 4 "прильоти". Під один із ударів потрапив житловий будинок у Шевченківському районі.