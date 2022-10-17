"Це два армійські корпуси": названо цілі та напрями наступу окупантів, у разі прориву з Білорусі

російська техніка, колона, окупанти

У разі прориву українського кордону з боку Білорусі окупанти намагатимуться просуватися вглиб України за двома напрямками.

Так, за словами військового експерта та полковника запасу ЗСУ Олега Жданова, загроза з боку Білорусі стане реальною, якщо з росії почнуть прибувати ешелони з технікою та озброєнням,

«Тоді ми розумітимемо: ось ці 70 тисяч, які з них підрозділи формуватимуться. 70 тисяч - це два армійські корпуси», - наголосив Жданов в ефірі 24 Каналу .

У разі розвитку подій окупанти можуть вибрати кілька напрямів для наступу.

«Один із них – це напрям Луцьк – Львів, як я казав на початку війни, він залишається для них головним, тому що через цей напрямок вони зможуть зупинити постачання техніки та озброєння від наших західних партнерів. І другий, не менш важливий політичний для них напрямок – це відновлення наступу на Київ», - повідомив Жданов.

Київ, оборона, Майдан

На даний момент наявних сил і коштів на території Білорусі недостатньо.

На даний момент зафіксовано 4 "прильоти". Під один із ударів потрапив житловий будинок у Шевченківському районі.


Катерина Петренко, politeka.net





Интересные новости
В окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – ГенштабВ окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – Генштаб
У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."
Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"
Саудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненимиСаудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненими
Гроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕСГроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕС
Блок рекламы


Похожие новости
Маск знову заявив про загрозу ядерної війни у разі деокупації КримуМаск знову заявив про загрозу ядерної війни у разі деокупації Криму
"Мінус" 320 окупантів та 17 безпілотників: озвучено втрати РФ на війні за добу"Мінус" 320 окупантів та 17 безпілотників: озвучено втрати РФ на війні за добу
РФ перекидає до Білорусі танки та гарматиРФ перекидає до Білорусі танки та гармати
У Білорусі почали видавати зброю рятувальникамУ Білорусі почали видавати зброю рятувальникам
У 6,5 разів менше: у Міноборони порівняли втрати ЗСУ та ворогаУ 6,5 разів менше: у Міноборони порівняли втрати ЗСУ та ворога
Жителі Херсонської області не піддаються на заклики окупантів "евакуюватися" до РФЖителі Херсонської області не піддаються на заклики окупантів "евакуюватися" до РФ
ЗСУ завдали 160 ударів по техніці та живій силі окупантів на півдніЗСУ завдали 160 ударів по техніці та живій силі окупантів на півдні
"Черговий цирк": у Білорусі повідомили, скільки російських "мобиків" приїде до них"Черговий цирк": у Білорусі повідомили, скільки російських "мобиків" приїде до них
ЗСУ завдали удару по техніці та живій силі окупантів у районах семи населених пунктів Запорізької областіЗСУ завдали удару по техніці та живій силі окупантів у районах семи населених пунктів Запорізької області
Кількість убитих окупантів досягла круглої цифри: зведення Генштабу ЗСУКількість убитих окупантів досягла круглої цифри: зведення Генштабу ЗСУ
Последние новости
Подгружаем последние новости