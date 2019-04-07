МИД Венгрии вызвал украинского посла из-за того, что лидера союза венгров не пустили в Украину

Венгрия считает этот шаг "неприемлемым и антивенгерским".

МИД Венгрии вызвал украинского посла из-за того, что лидера союза венгров не пустили в Украину
Любовь Непоп
Фото: mfa.gov.ua

МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште Любовь Непоп из-за запрета въезда лидеру Демократического союза венгров Румынии (RMDSZ) Хунору Келемену. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД Венгрии.

"Пресс-секретарь подчеркнул, что рассматривает запрет въезда в Украину лидеру Демократического союза венгров Румынии (RMDSZ) Хунору Келемену как неприемлемый и антивенгерский шаг" - сообщили в МИД Венгрии.

Напомним, в субботу глава союза венгров Румынии Хунор Келемен пытался пересечь границу Украины с румынским дипломатическим паспортом и получил запрет на въезд. Запрет действует до октября 2020 года. Однако о нем Келемену было известно ранее. Персоной нон грата в Украине он был объявлен в 2017 году.


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