Оккупанты провели обыски в луганском соборе ПЦУ и домах двух священников

Из церкви изъяли ряд вещей, священникам запретили выезжать из Луганска.

Оккупанты провели обыски в луганском соборе ПЦУ и домах двух священников
Свято-Троицкий кафедральний собор в Луганске
Фото: paralel-media.com.ua

Управляющий Луганской епархией Православной церкви Украины, епископ Луганский и Старобельский Афанасий (Яворский) сообщил о преследованиях со стороны роSSийских оккупантов.

"4 апреля в управлении Луганской епархии и Свято-Троицкого кафедрального собора ПЦУ в Луганске были проведены обыски в рамках проведения "операции Стоп-террор" службы "по борьбе с экономическими преступлениями" псевдореспублики "ЛНР", - написал епископ Афанасий на своей странице в facebook.

По его словам, оккупанты изъяли церковную и украинскую символику, церковные книги, официальную переписку, а также рабочие компьютеры.

Кроме этого, обыски провели и в частных домах священнослужителей - протоиерея Анатолия Назаренко и иерея Геннадия Курганова.

"Сейчас по обоим священнослужителям ПЦУ ведут "следственные действия", их допрашивают по 5-6 часов в день, им "рекомендовано" не оставлять Луганск, но не запретили совершать богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе Луганска", - рассказал глава Луганской епархии ПЦУ.

Напомним, в конце марта роSSийские власти расторгли договор аренды с храмом ПЦУ в Крыму. Оккупационное министерство сообщило, что единственный храм поместной церкви не уплатил 2 рубля аренды.

Ранее предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявля, об угрозе полного запрета деятельности общин ПЦУ и депортации священников с территории Донецкой области, неподконтрольной украинской власти.

Согласно данным Минкульта на конец февраля, в ПЦУ перешло более 350 общин УПЦ МП.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Кононенко: "Чтобы победить во втором туре, мы будем делать то же, что и делали"Кононенко: "Чтобы победить во втором туре, мы будем делать то же, что и делали"
ЦИК начала обнародование результатов выборовЦИК начала обнародование результатов выборов
Экзит-полл ТСН: Зеленский 30,1%, Порошенко 18,5%, Тимошенко 14%Экзит-полл ТСН: Зеленский 30,1%, Порошенко 18,5%, Тимошенко 14%
Дети убитого журналиста Хашогги получили компенсацию от Эр-Рияда, - СМИДети убитого журналиста Хашогги получили компенсацию от Эр-Рияда, - СМИ
Порошенко разместил в Telegram-канале голосование о дебатах на стадионеПорошенко разместил в Telegram-канале голосование о дебатах на стадионе
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийские ракетные корабли провели стрельбы в Черном мореРоSSийские ракетные корабли провели стрельбы в Черном море
Катер "Прилуки" и фрегат НАТО провели совместные стрельбыКатер "Прилуки" и фрегат НАТО провели совместные стрельбы
ВСУ проведут испытания двух ракетных систем в Одесской областиВСУ проведут испытания двух ракетных систем в Одесской области
Несколько тысяч львовян провели Крестный ход в центре городаНесколько тысяч львовян провели Крестный ход в центре города
На муниципальных выборах в Турции на участке застрелили двух человекНа муниципальных выборах в Турции на участке застрелили двух человек
В Херсоне активисты движения "Кто убил Катерину Гандзюк?" провели акцию протеста под домом РыщукаВ Херсоне активисты движения "Кто убил Катерину Гандзюк?" провели акцию протеста под домом Рыщука
У посольства РФ провели 33-ю акцию с требованием расследовать исчезновения крымчанУ посольства РФ провели 33-ю акцию с требованием расследовать исчезновения крымчан
Йованович просила Луценко не преследовать основателя Центра противодействия коррупции и двух нардепов, - СМИЙованович просила Луценко не преследовать основателя Центра противодействия коррупции и двух нардепов, - СМИ
В оккупированном Крыму ФСБ проводит обыски у крымских татарВ оккупированном Крыму ФСБ проводит обыски у крымских татар
Под посольством РФ в Киеве провели акцию с требованием освободить украинца ГрибаПод посольством РФ в Киеве провели акцию с требованием освободить украинца Гриба
Последние новости
Подгружаем последние новости