В зоне ООС погибли двое украинских военных

Боевики за сутки применили 59 мин.

В зоне ООС погибли двое украинских военных
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки, 6 апреля, вследствие обстрелов боевиков на Донбассе погибли двое военнослужащих Объединенных сил.

"РоSSийско-оккупационные войска 14 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. При этом семь раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение с расходом 59 минометных мин калибра 120 и 82 мм", - говорится в утреней сводке штаба ООС.

Враг обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции наших войск десять раз вблизи населенных пунктов Павлополь, Авдеевка, Пески, Широкино, Опытное, Старогнатовка, Чермалык, Красногоровка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции наших войск четыре раза вблизи населенных пунктов Зайцево, Золотое-4 и хутора Вольный.

Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил, отметили военные.

По данным разведки, 6 апреля трех оккупантов было уничтожено, один - ранен.

Напомним, в пятницу на Донбассе от пули снайпера погиб украинский военный, еще двое получили ранения.


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