Боевики "ЛНР" не пустили представителя ОБСЕ Тони Фриша к троим заключенным в СИЗО
Сам Фриш при этом успел сняться в видео, которое боевики используют для пропаганды.
Боевики "ЛНР" отказали координатору гуманитарной подгруппы ТКГ от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Тони Фришу в посещении украинских заложников, содержащихся в Луганском СИЗО. Об этом сегодня сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.
"Сегодня координатор ОБСЕ Фриш посетил тюрьмы в оккупированном городе, боевики отказалась предоставить ему встречу с нашими заложниками Деевым, Иванчуком, Орищуком, на чем настаивала украинская сторона. И позволили посетить только троих других незаконно удерживаемых заложников", - написала Геращенко на своей странице в Фейсбуке.
Несмотря на требования украинской стороны, к заложникам ни разу не допускали ни Международный Комитет Красного Креста (МККК), ни ОБСЕ. "У нас есть все основания для серьезного беспокойства этим фактом и полной изоляцией украинских военных, незаконно удерживаемых оккупантами", - подчеркнула первый вице-спикер.
Геращенко выразила возмущение действиями РФ, в результате которых украинских военнослужащих и подконтрольных РоSSии представителей оккупационной власти держат в ОРДЛО. Она отметила, что совместно с представителями Службы безопасности Украины подготовила письма в Министерство иностранных дел Украины и к представителю ОБСЕ в ТКГ Мартину Сайдику с протестом относительно недопуска к украинским военнопленным.
Геращенко добавила, что посол Фриш "позволил себе в оккупированном Донецке стать участником съемок антиукраинского пропагандистского видео пророSSийскими сепаратистами и РФ", что требует отдельной реакции со стороны украинского МИД.
Напомним, Служба безопасности Украины ранее сообщила о жестоком обращении с украинскими пленными в ОРДЛО. Служба, в частности, опубликовала показания 435 бывших заложников о пытках, которые к ним применяли боевики "ДНР" и "ЛНР" и их роSSийские кураторы.
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Политика
07.04.2019 03:39