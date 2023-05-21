У Повітряних силах припустили, скільки літаків отримає Україна: «Для початку кілька десятків»

За словами Юрія Ігната, поштучно партнери не передаватимуть Україні винищувачі.

Спочатку для вирішення поточних завдань Україна може отримати від партнерів кілька десятків літаків. Про це заявив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат, інформує ZN.ua.

У Повітряних силах припустили, скільки літаків отримає Україна: «Для початку кілька десятків»
© Суспильне

«Безумовно ніхто не передаватиме поштучно ті літаки. Вони передаватимуться підрозділами. Підрозділи – це щонайменше ескадрилья. В нашому варіанті – це зараз 12 плюс літаків… Таким чином кілька десятків літаків можуть передати Україні спочатку, для вирішення поточних завдань», – зазначив Ігнат в ефірі телемарафону.

Водночас він зазначив, що у західних партнерів ескадрильї більші. Вони за його словами, мають до 18 літаків.

Нагадаємо, в Японії президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом. Як повідомляли в офісі українського президента, серед іншого, сторони мають обговорити з Байденом заяву США про підтримку «коаліції винищувачів». За словами Зеленського, поява в українському небі винищувачів F-16 стане історичним моментом для безпекової архітектури у Європі та світі.





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