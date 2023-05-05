Загальна мобілізація: в Україні запустили електронний запис для ВЛК

У тестовому режимі послуга буде доступна у п’яти містах.

Через військову агресію РФ в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Призову підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. У Міноборони анонсували запуск систему електронного запису військовослужбовців для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у власному Telegram-каналі, інформує ZN.ua .

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Вона наголосила, що Міністерство оборони робить перші кроки з ліквідації черг на ВЛК. Маляр продемонструвала скрін інтерфейсу системи електронного запису до лікарів.

«Після старту проєкту начальник медичної частини зможе завчасно записувати бійців на проходження медичного огляду або до конкретного лікаря-спеціаліста — на потрібний день та час. Потреби очікувати в чергах не буде. Військовослужбовці знатимуть точний час, на який необхідно прийти», – сказала вона.

Заступниця міністра оборони пояснила, що проєкт стартував у тестовому режимі в таких містах: Харків, Львів, Київ, Вінниця та Одеса. За словами Маляр, там наразі найбільше людей проходять ВЛК.

«У планах – перевести всі військово-лікарські комісії на роботу з електронним записом. Це відбудеться протягом травня», – резюмувала вона.