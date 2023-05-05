Загальна мобілізація: в Україні запустили електронний запис для ВЛК

У тестовому режимі послуга буде доступна у п’яти містах.

Через військову агресію РФ в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Призову підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. У Міноборони анонсували запуск систему електронного запису військовослужбовців для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у власному Telegram-каналі, інформує ZN.ua.

Загальна мобілізація: в Україні запустили електронний запис для ВЛК
© freepik/freepik

Вона наголосила, що Міністерство оборони робить перші кроки з ліквідації черг на ВЛК. Маляр продемонструвала скрін інтерфейсу системи електронного запису до лікарів.

«Після старту проєкту начальник медичної частини зможе завчасно записувати бійців на проходження медичного огляду або до конкретного лікаря-спеціаліста — на потрібний день та час. Потреби очікувати в чергах не буде. Військовослужбовці знатимуть точний час, на який необхідно прийти», – сказала вона.

Заступниця міністра оборони пояснила, що проєкт стартував у тестовому режимі в таких містах: Харків, Львів, Київ, Вінниця та Одеса. За словами Маляр, там наразі найбільше людей проходять ВЛК.

«У планах – перевести всі військово-лікарські комісії на роботу з електронним записом. Це відбудеться протягом травня», – резюмувала вона.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





Интересные новости
Повістки у військкомат можуть вручати через родичів: юрист назвав головну умовуПовістки у військкомат можуть вручати через родичів: юрист назвав головну умову
Одеський обласний воєнком відсторонений від виконання обов'язківОдеський обласний воєнком відсторонений від виконання обов'язків
Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - МінреінтеграціїЄдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - Мінреінтеграції
У Польщі створять центр виробництва та обслуговування HIMARSУ Польщі створять центр виробництва та обслуговування HIMARS
Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?
Блок рекламы


Похожие новости
Загальна мобілізація: що треба взяти з собою до навчального центруЗагальна мобілізація: що треба взяти з собою до навчального центру
Посольство США в Україні попереджає про підвищену загрозу ракетного обстрілуПосольство США в Україні попереджає про підвищену загрозу ракетного обстрілу
У ЄС не бачать випадків незаконного обігу зброї у зв'язку з війною в УкраїніУ ЄС не бачать випадків незаконного обігу зброї у зв'язку з війною в Україні
Посли ЄС схвалили виділення Україні €1 млрд на боєприпасиПосли ЄС схвалили виділення Україні €1 млрд на боєприпаси
Загальна мобілізація: хто має право служити за місцем проживанняЗагальна мобілізація: хто має право служити за місцем проживання
Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - МінреінтеграціїЄдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - Мінреінтеграції
ППО збила 15 із 18 ракет, випущених по Україні – ЗалужнийППО збила 15 із 18 ракет, випущених по Україні – Залужний
Криміналісти з Нідерландів та Чехії збиратимуть в Україні докази агресії РФКриміналісти з Нідерландів та Чехії збиратимуть в Україні докази агресії РФ
Окупантів, які вчинили воєнні злочини в Україні, знайдуть і знищать в будь-якій частині світу — БудановОкупантів, які вчинили воєнні злочини в Україні, знайдуть і знищать в будь-якій частині світу — Буданов
У МОН розповіли, коли в Україні відбудеться перехід на 12-річну шкільну освітуУ МОН розповіли, коли в Україні відбудеться перехід на 12-річну шкільну освіту
Последние новости
Подгружаем последние новости