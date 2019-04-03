Синод УПЦ МП призвал Вселенского патриарха отозвать томос ПЦУ

"Константинопольский патриархат и лично патриарх Варфоломей должны признать свою ошибку и работать над ее исправлением".

Синод УПЦ МП призвал Вселенского патриарха отозвать томос ПЦУ
Фото: news.church.ua

Священный синод УПЦ Московского патриархата на заседании 3 апреля принял заявление, в котором призвал отозвать Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

"Следует констатировать, что действия Константинопольского патриархата в Украине нанесли большой ущерб украинскому православию, а также стали угрозой для всеправославного единства. Считаем, что Константинопольский патриархат и лично патриарх Варфоломей должны признать свою ошибку и работать над ее исправлением", - говорится в заявлении.

В УПЦ МП заявили, что исправить ситуацию мог бы "отзыв томоса, призыв к раскольникам о покаянии в грехе раскола и созыв Всеправославного собрания для соборного решения украинского церковного вопроса".

Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный Собор, на котором была создана Православная церковь Украины, возглавил ее митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко).

5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ, 6 января вручил документ митрополиту Епифанию.

3 февраля Митрополита Епифания официально возвели на престол.

12 декабря прошлого года 47 депутатов обжаловали в КС постановление парламента, принятое 19 апреля 2018 года в поддержку обращения президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине. Инициаторами представления были представители "Оппозиционного блока" Вадим Новинский и Александр Долженков.

Конституционный Суд отказался оценивать конституционность обращения Верховной Рады к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии Православной церкви Украины.


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