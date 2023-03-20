Представники Синоду УПЦ МП прийшли на Банкову і вимагають зустрічі з Зеленським. Їм не дає спокою Києво-Печерська Лавра

Сьогодні, 20 березня, відбулося засідання Священного синоду УПЦ Московського патріархату, під час якого мали розглянути ситуацію навколо Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Після цього члени Священного синоду УПЦ МП приїхали до офісу президента, де вимагають зустрічі з главою держави Володимиром Зеленським, повідомляє пресслужба церкви.

Серед тих, хто на Банковій вимагають, аби до них вийшов президент, митрополит Онуфрій, намісник Свято-Успенського монастиря УПЦ МП Павло (Лебідь), а також митрополит Лука Запорізький. Останній ще в грудні минулого року зустрічався зі своїми підлеглими на окупованих територіях, де намовляв їх попроситися під підпорядкування Російської православної церкви.

Згідно з інформацією на сайті УПЦ МП, до членів Синоду вийшов представник офісу президента та запропонував передати їхнє звернення президенту. Однак, вони все одно наполягають на особистій зустрічі із Зеленським.

«Члени Священного Синоду написали звернення до резидента Володимира Зеленського і хочуть йому особисто пояснити ситуацію, яка вона є насправді. Ми прийшли, щоб донести до президента позицію не лише членів Священного Синоду, а й мільйонів вірян УПЦ. Ми вважаємо, що президенту не доносять правдивої інформації про УПЦ. Судячи з тих заяв, які лунали, інформація про УПЦ спотворюється та створюється неправдивий образ наших вірян. Ми завжди виступали за конструктив, прагнули, щоб розвивалися стосунки між державою та УПЦ. Такий діалог — це важливий аспект, який пов’язаний з розвитком громадянського суспільства», – заявив офіційний спікер УПЦ МП митрополит Климент (Вечеря).