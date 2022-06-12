"РоSSия должна платить": Подоляк призвал конфисковать активы рф по всему миру

Михаил Подоляк

Советник считает, что россию нужно заставить за платить за эту войну и разрушения, которые она принесла.

Советник главы Офиса президента и представитель переговорной делегации Михаил Подоляк призвал конфисковать все активы россии по всему миру. Он считает, что роSSийские правительство и олигархов нужно заставить заплатить за войну и разрушения, которые рф принесла Украине своим вторжением.

Об этом Михаил Подоляк написал в своем Twitter.

"Арестованные активы рф нужно конфисковать уже сегодня. РоSSия должна платить за войну, разрушенные дома и массовые убийства. Платить криминальными приговорами, имуществом, арестами суверенных счетов… За войну, рост цен, за беженцев и голод должен платить только тот, кто это устроил", - написал Подоляк.

Ранее мы сообщали, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на предложения некоторых политиков "сохранить лицо россии", отдав ей часть украинских территорий. "Некоторые западные политики хотят завершения войны с возможностью для россии сохранить лицо, отдав ей часть территорий. Сохранить лицо после Бучи и Мариуполя? Удивительная логика, но, если эти политики хотят отдать РоSSии часть своих территорий, это дело их избирателей", - написал Подоляк в Twitter.

Михаил Подоляк


Галина Струс, politeka.net





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