"РоSSия должна платить": Подоляк призвал конфисковать активы рф по всему миру

Советник считает, что россию нужно заставить за платить за эту войну и разрушения, которые она принесла.

Советник главы Офиса президента и представитель переговорной делегации Михаил Подоляк призвал конфисковать все активы россии по всему миру. Он считает, что роSSийские правительство и олигархов нужно заставить заплатить за войну и разрушения, которые рф принесла Украине своим вторжением.

Об этом Михаил Подоляк написал в своем Twitter .

"Арестованные активы рф нужно конфисковать уже сегодня. РоSSия должна платить за войну, разрушенные дома и массовые убийства. Платить криминальными приговорами, имуществом, арестами суверенных счетов… За войну, рост цен, за беженцев и голод должен платить только тот, кто это устроил", - написал Подоляк.