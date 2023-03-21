Синод УПЦ МП звернувся до Зеленського: просять не забирати Лавру й "засуджують" вторгнення РФ

Церква у різні способи доводить свою "проукраїнську позицію" та скаржиться на безпідставну дискредитацію, інформує ZN.ua.

Після невдалої спроби зустрітися з президентом Володимиром Зеленським Священний синод Української православної церкви (Московського патріархату) під час засідання 20 березня затвердив письмове звернення до глави держави, де, зокрема, просить забезпечити свободу совісті й віросповідання для громадян і дозволити УПЦ МП залишитися на території Києво-Печерської лаври, називаючи вимогу виселення “безпідставною”. Відповідний текст розмістили на сайті релігійної організації.

У заяві представники синоду кажуть, нібито “завжди виховували і виховують паству любити свою Батьківщину” й “гідно виконувати громадянські обов’язки”, а після початку російського вторгнення на територію України першими серед церков “засудили цю військову агресію і закликали своїх вірян стати на захист рідної землі”.

Там також вказали, що “велика кількість парафіян УПЦ” служать у ЗСУ та інших військових формування нашої держави, хоча не згадали про виявлених колаборантів у результаті масштабних обшуків напередодні та введення санкцій проти осіб з так званого церковного списку.

У Церкві розповіли і про надання матеріальної допомоги військовим, переселенцям та іншим жителям України у важких обставинах, у тому числі про “поїздки з гуманітарними вантажами” у постраждалі від бойових дій райони.

“Позиція Української Православної Церкви є незмінною: ми відстоюємо територіальну цілісність і суверенітет нашої Держави та рішуче засуджуємо російську військову агресію проти України”, – каже Синод.

Крім цього, там поскаржилися на посилення протистояння на релігійному ґрунті, “дискримінацію” українців за цією ознакою та розмови про заборону УПЦ МП. Передумовами священики називають “незаконні перереєстрації громад”, “рейдерські захоплення храмів” і “дискредитацію” у ЗМІ нібито поширенням “безпідставних звинувачень”. Законопроєкти ж про припинення своєї діяльності в організації вважають такими, що порушують принцип рівності, право на свободу совісті й віросповідання громадян.


Максим Царук, ZN.ua





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