«Пора быть влиятельными на 100%»: Зеленский на церемонии TIME100 призвал проявить реальное влияние и остановить Путина

Он отметил, что хотя президента РФ нет в списке, с ним до сих пор активно стремятся говорить, информирует ZN.ua.

«Пора быть влиятельными на 100%»: Зеленский на церемонии TIME100 призвал проявить реальное влияние и остановить Путина
© Офис президента

За 105 дней полномасштабной войны РоSSия использовала против украинских городов уже около 2 тысяч 600 разных ракет. Большинство из них против гражданских объектов: предприятий, железной дороги, мостов, университетов, даже против обычных жилых домов, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на TIME100 Gala, список которого он возглавил в этом году.

«В начале этой войны я говорил с Илоном. Он спросил меня, чем может помочь. И помог. Однако разве есть мировые лидеры, которые переживают, возьмет ли Илон трубку, когда они звонят по телефону? Или переживающие, примет ли он их? Есть ли лидеры, думающие о том, какой длины будет стол, когда Илон Маск сядет с ними поговорить? Так что же тогда действительно дает влияние? Какие ракеты? Те, которые служат науке? Или те, которые служат смерти?», - упрекнул Зеленский некоторым мировым лидерам за потакание президенту РФ Путину.

Он добавил, что пока украинцы ищут, как защитить свободу, другой человек ее разрушает, в том числе продолжает шантажировать мир голодом и борется за влияние.

«И у меня есть вопрос: почему эта «инакость» до сих пор остается приемлемой для отдельных лидеров и стран? Я оставляю вам этот вопрос. Потому что на самом деле каждый человек должен ответить на него – прежде всего именно для себя», - добавил Зеленский.

Президент в очередной раз призвал международное сообщество предоставить Украине оружие, которое станет вакциной от РоSSии, несущей вирус ненависти и смерти.

«Пора быть влиятельными на сто процентов. Мы можем обеспечить поражение тирании. Все мы, все лидеры нашего времени. Мы можем надежно защитить свободу. Мы можем остановить шантаж, к которому прибегает человек, которому вообще не место в нашем списке. Если мы это можем, значит мы должны это сделать. Ибо влияние обязывает», - завершил он свое выступление.


Ирина Знась, ZN.ua





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