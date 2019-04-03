ЦИК назвал участок, который задерживает установление 100% результатов голосования

Комиссия в Обухове не может собраться и оформить протокол.

ЦИК назвал участок, который задерживает установление 100% результатов голосования
Євген Радченко
Фото: www.youtube.com/CRPS

Только один участок из Киевской области не передал в Центральную избирательную комиссию данные протокола в электронном виде о результатах голосования на выборах президента 31 марта.

Об этом сообщил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко, сообщает Укринформ.

"Последний участок - это 94-й избирательный округ, Обухов. Сейчас другой заместитель главы ЦИК работает над этим вопросом", - прокомментировал Радченко ситуацию, почему до сих пор не установлены 100% результатов голосования в соответствии с данными электронных протоколов.

По его словам, в ЦИК поступила информация, что комиссия указанного участка не может собраться и надлежащим образом оформить протокол.

По данным 99,99% протоколов в электронном виде, во второй тур выборов выходят Владимир Зеленский (30,24%) и Петр Порошенко (15,95%).


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