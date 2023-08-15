ВМС США списали ракетний крейсер, який міг нести більше 100 ракет Tomahawk

Він був збудований 1987-го року.

Ракетний крейсер США класу Ticonderoga відправляється на відпочинок. ВМС Штатів списали USS Mobile Bay. Про це повідомляє офіційний сайт Військово-морських сил США , інформує ZN.ua .

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Служба провела церемонію з виведення ракетного корабля зі складу флоту 10 серпня 2023 року. Захід пройшов на військово-морській базі Сан-Дієго, штат Каліфорнія, яка є основним портом Тихоокеанського флоту.

USS Mobile Bay було введено в експлуатацію наприкінці лютого 1987 року. Корабель побудований американською компанією Ingalls Shipbuilding. За час служби він брав участь у двох війнах в Іраку.

Тепер ракетний крейсер переходить у статус корабля для підтримки матеріально-технічного забезпечення. Для цього USS Mobile Bay відправиться на базу зберігання в штаті Вашингтон, але спочатку він позбудеться озброєння.

Ракетний крейсер обладнаний двома системами вертикального пуску Mk 41. Вони вміщують загалом 122 ракети SM-2MR Block IIIB, SM-2ER Block IV, SM-3, Evolved SeaSparrow, SM-6, RUM-139A VL-ASROC і Tomahawk.

USS Mobile Bay є носієм протикорабельних ракет RGM-84 Harpoon. Крім того, на борту ракетного крейсера є торпеди Mk 32, кулемети Mk 38 і система Phalanx CIWS Block 1B. Додатково на палубі може розташуватися пара вертольотів SH-60B або MH-60R.