Смешко объявил об участии в выборах Рады

Бывший кандидат в президенты - лидер партии с идеологией "консервативной демократии".

Смешко объявил об участии в выборах Рады
Игорь Смешко
Фото: 2000.ua

Бывший глава СБУ Игорь Смешко, который занял на выборах президента шестое место, сообщил о планах принять участие в выборах Верховной Рады. Они пройдут в октябре 2019 года.

Об этом говорится в фейсбуке Смешко.

"Почти 1 миллион 200 тысяч избирателей (более 6% общего числа голосов), которые проголосовали за нашу программу - это реальная основа для первой политической партии, основанной на идеологии консервативной демократии, которая непременно войдет в Верховную Раду на следующих парламентских выборах", - написал Смешко.

Он предполагает, что до осени сможет существенно нарастить электоральную поддержку и "претендовать на самую большую парламентскую политическую фракцию в Верховной Раде нового созыва".

Смешко подчеркнул, что сейчас не ведет никаких переговоров о вхождении во власть.

Бывший кандидат сообщил, что во втором туре президента не поддерживает Петра Порошенко, "который не оправдал надежды миллионов украинцев и опозорил идеалы Майдана". Что касается Владимира Зеленского, то, по словам Смешко, он не знает такого "политика, государственного деятеля, специалиста в системных государственных органах управления".

Напомним, что Смешко является лидером политической партии "Сила и честь" ("СиЧ"). В 2014 году она заняла на парламентских выборах 24 место при поддержке 13,5 тысячи человек (0,08%).


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