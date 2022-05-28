РоSSия объявила псевдогуманитарные маршруты в Черном море для гражданского судоходства

В ВМС ВСУ назвали это заявление манипуляцией, поскольку страна-агрессор не может быть гарантом безопасности, информирует ZN.ua.

РоSSия объявила псевдогуманитарные маршруты в Черном море для гражданского судоходства
© Министерство обороны РФ

Продолжая пренебрегать нормами международного Морского права корабельные группировки РФ блокируют гражданское судоходство в акваториях Черного и Азовского морей, сделав их зоной ведения боевых действий. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет РФ типа «Калибр» с суммарным залпом до 16 ракет. Об этом сообщают ВМС ВСУ.

В то же время РоSSия цинично объявляет о якобы безопасных маршрутах в Черном море для гражданского судоходства.

«Такое заявление является манипуляцией. Страна-агрессор не может быть гарантом безопасности, ведь с первых дней полномасштабного вторжения, в нарушение норм безопасности гражданского судоходства и международного гуманитарного права РФ производила обстрелы иностранных гражданских судов», - подчеркнули в ВМС ВСУ.

«Мы не будем выполнять вымышленные правила страны-агрессора, подлого убийцы и мародера. Украина является независимым, демократическим и правовым государством, которое придерживается норм международного права, в том числе международного Морского права», - заявил командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа.

Отмечается, что по-настоящему безопасными маршрутами могут быть только те, которые согласованы международными договорами, где гарантами безопасности выступают цивилизованные страны.

«Мы не играем по коварным правилам врага, каждый день пытающегося уничтожить нас и нашу экономику, блокируя судоходство и обстреливая гражданскую инфраструктуру. Какие бы "гуманитарные" ярлыки они на себя не цепляли, мир увидел настоящее лицо РФ», - подчеркнул Неежпапа.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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