РоSSия объявила псевдогуманитарные маршруты в Черном море для гражданского судоходства

Продолжая пренебрегать нормами международного Морского права корабельные группировки РФ блокируют гражданское судоходство в акваториях Черного и Азовского морей, сделав их зоной ведения боевых действий. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет РФ типа «Калибр» с суммарным залпом до 16 ракет. Об этом сообщают ВМС ВСУ.

В то же время РоSSия цинично объявляет о якобы безопасных маршрутах в Черном море для гражданского судоходства.

«Такое заявление является манипуляцией. Страна-агрессор не может быть гарантом безопасности, ведь с первых дней полномасштабного вторжения, в нарушение норм безопасности гражданского судоходства и международного гуманитарного права РФ производила обстрелы иностранных гражданских судов», - подчеркнули в ВМС ВСУ.

«Мы не будем выполнять вымышленные правила страны-агрессора, подлого убийцы и мародера. Украина является независимым, демократическим и правовым государством, которое придерживается норм международного права, в том числе международного Морского права», - заявил командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа.

Отмечается, что по-настоящему безопасными маршрутами могут быть только те, которые согласованы международными договорами, где гарантами безопасности выступают цивилизованные страны.