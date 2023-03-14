Російський винищувач збив американський дрон над Чорним морем — реакція США

Два російські літаки Су-27 здійснили "небезпечне та непрофесійне перехоплення" безпілотника MQ-9 Reaper ВМС США , який діяв у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Про це повідомляє командування війська США в Європі на своєму сайті .

Приблизно о 7:03 ранку один із російських літаків Су-27 зачепив гвинт MQ-9, через що американським силам довелося "знизити і втопити" MQ-9 у міжнародних водах.

Кілька разів перед зіткненням Су-27 скидали пальне та летіли перед MQ-9 у "неприйнятній, небезпечній та непрофесійній манері".

"Наш літак MQ-9 виконував звичайну операцію в міжнародному повітряному просторі, коли його перехопив і вразив російський літак, що призвело до катастрофи та повної втрати MQ-9. Насправді цей небезпечний і непрофесійний вчинок росіян ледь не спричинив катастрофу обох літаків", — сказав командувач ВПС США генерал Джеймс Б. Хекер.

У командуванні американськими силами додали, що "ці агресивні дії російського авіаційного екіпажу небезпечні та можуть призвести до прорахунків і ненавмисної ескалації".