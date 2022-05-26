Эксдепутату-регионалу объявили подозрение в коллаборационизме

Руководителю оккупационной админстрации в Запорожской области, бывшему народному депутату от Партии Регионов и депутату Запорожского областного совета от Оппозиционного блока Евгению Балицкому объявили подозрение в коллаборационизме.

«Этот бывший нардеп-регионал, в 2020 году избранный депутатом облсовета от "Оппозиционного блока", воспринял вторжение РФ как шанс реализовать собственные амбиции. Он не просто перешел на сторону врага, но и заручился его поддержкой по поводу силового захвата власти в регионе», - заявили в СБУ .

По данным следователей, он с помощью военных оккупантов заставил работников местного самоуправления и коммунальных предприятий признать себя руководителем «военно-гражданской администрации Запорожской области».

«Предатель критиковал действующую украинскую власть и готовил торжества ко Дню победы. Он также издал так называемое распоряжение "О временной организации общественного порядка", которое обязывало жителей сформировать "общественные отряды" для выявления антироSSийской деятельности", - добавили в ведомстве.

В настоящее время ему объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса. Предателю грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.