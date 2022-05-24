20 стран объявили о новых пакетах военной поддержки Украины — министр обороны США

Ллойд Остин также рассказал, когда пройдет третье заседание в формате "Рамштайн", информирует ZN.ua.

20 стран объявили о новых пакетах военной поддержки Украины — министр обороны США
© U.S. Secretary of Defense/flickr

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что всего 20 стран объявили о дополнительной военной помощи Украине во время второй встречи более 40 государств в формате "Рамштайн". Об этом он сообщил по итогам онлайн-обсуждения, пишет CNN.

В частности, Дания выразила намерение предоставить нашему государству противокорабельные ракеты Harpoon. Чехия согласилась отправить "существенную поддержку", включающую ударные вертолеты, танки и ракетные системы. Государства также пожертвуют Украине артиллерийские боеприпасы, системы береговой охраны и бронетехнику.

«Другие выступили с новыми обязательствами по подготовке Вооруженных сил Украины и поддержке ее военных систем», — добавил Остин.

По словам главы Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, во второй встрече по оборонной поддержке Украины участвовало 47 стран.


Максим Царук, ZN.ua

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