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2022-08-09
Поїдуть додому у чорних пакетах: в Україні ліквідували ще 300 російських окупантів
Триває 167 доба повномасштабної російсько-української війни, під час якої країна-терорист Росія втратила значну частину особового складу свого окупаційного війська та велику кількість військової техніки, інформує
Про загальні бойові втрати ворога станом на 9 серпня повідомили в Генштабі ЗСУ.
Втрати російських окупантів у повномасштабній війні проти України:
- особового складу - близько 42640 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ? 1817 (+6) од,
- бойових броньованих машин ? 4076 (+6) од,
- артилерійських систем – 964 (+4) од,
- РСЗВ - 261 (+0) од,
- засоби ППО - 133 (+1) од,
- літаків – 223 (+0) од,
- гелікоптерів – 193 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 757 (+3),
- крилаті ракети - 185 (+3),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2998 (+5) од,
- спеціальна техніка - 87 (+1).
Найбільших втрат за минулу добу російське окупаційне військо зазнало на Бахмутському та Донецькому напрямках.
Ліза Бровко, Апостроф