Поїдуть додому у чорних пакетах: в Україні ліквідували ще 300 російських окупантів

Триває 167 доба повномасштабної російсько-української війни, під час якої країна-терорист Росія втратила значну частину особового складу свого окупаційного війська та велику кількість військової техніки, інформує Апостроф .

Про загальні бойові втрати ворога станом на 9 серпня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати російських окупантів у повномасштабній війні проти України:

особового складу - близько 42640 (+300) осіб ліквідовано,

танків ? 1817 (+6) од,

бойових броньованих машин ? 4076 (+6) од,

артилерійських систем – 964 (+4) од,

РСЗВ - 261 (+0) од,

засоби ППО - 133 (+1) од,

літаків – 223 (+0) од,

гелікоптерів – 193 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 757 (+3),

крилаті ракети - 185 (+3),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2998 (+5) од,

спеціальна техніка - 87 (+1).

Найбільших втрат за минулу добу російське окупаційне військо зазнало на Бахмутському та Донецькому напрямках.