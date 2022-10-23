У Берліні 80 тисяч людей вийшли на акцію у підтримку іранських демонстрантів

У суботу, 22 жовтня, десятки тисяч людей зібралися в Берліні, щоб підтримати протести проти режиму в Ірані, які тривають вже п’ять тижнів. Про це повідомляє німецька преса, зокрема Spiegel та Bild .

Повідомляють, що на демонстрацію вийшли близько 80 тисяч людей – цифру вирахували за допомогою поліцейського вертольота. Учасники акції з'їхалися з різних куточків Європи і протестували навколо Колони Перемоги. Люди долучалися до акції організованими колонами. Її підтримали і численні іранці, які прибули з десятків міст, щоб підтримати своїх співгромадян, що вже понад місяць протестують проти Ісламської Республіки та її авторитарного курсу правління.

Демонстрацію зареєструвала організація «Колектив за свободу життя жінок», яка виступає проти утисків і дискримінації в Ірані. Її підтримали численні інші громадські організації за права людини. Основне гасло – протесту «Жінка, життя, свобода».