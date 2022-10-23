У Берліні 80 тисяч людей вийшли на акцію у підтримку іранських демонстрантів

Людей обурило жорстоке придушення протестів владою Ірану, інформує ZN.ua.

У Берліні 80 тисяч людей вийшли на акцію у підтримку іранських демонстрантів
© Bild

У суботу, 22 жовтня, десятки тисяч людей зібралися в Берліні, щоб підтримати протести проти режиму в Ірані, які тривають вже п’ять тижнів. Про це повідомляє німецька преса, зокрема Spiegel та Bild.

Повідомляють, що на демонстрацію вийшли близько 80 тисяч людей – цифру вирахували за допомогою поліцейського вертольота. Учасники акції з'їхалися з різних куточків Європи і протестували навколо Колони Перемоги. Люди долучалися до акції організованими колонами. Її підтримали і численні іранці, які прибули з десятків міст, щоб підтримати своїх співгромадян, що вже понад місяць протестують проти Ісламської Республіки та її авторитарного курсу правління.

Демонстрацію зареєструвала організація «Колектив за свободу життя жінок», яка виступає проти утисків і дискримінації в Ірані. Її підтримали численні інші громадські організації за права людини. Основне гасло – протесту «Жінка, життя, свобода».


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"
Заміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідкаЗаміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідка
Тотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знатиТотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знати
Генштаб: Іран готується відправити в РФ інструкторів з використання БпЛА Shahed-136 та Arash-2Генштаб: Іран готується відправити в РФ інструкторів з використання БпЛА Shahed-136 та Arash-2
За 8 днів Росія зруйнувала 30% українських електростанцій — ЗеленськийЗа 8 днів Росія зруйнувала 30% українських електростанцій — Зеленський
Блок рекламы


Похожие новости
Ізраїль знищив майданчик для збирання іранських дронів у Сирії – SOHRІзраїль знищив майданчик для збирання іранських дронів у Сирії – SOHR
Кримським татарам масово вручають повістки у Криму: "понад 32 тисячі людей..."Кримським татарам масово вручають повістки у Криму: "понад 32 тисячі людей..."
Кількість завербованих на війну ув'язнених в РФ сягнула 20 тисяч осіб — правозахисницяКількість завербованих на війну ув'язнених в РФ сягнула 20 тисяч осіб — правозахисниця
Чотири країни закликають ООН розслідувати використання Росією іранських безпілотниківЧотири країни закликають ООН розслідувати використання Росією іранських безпілотників
РФ з лютого вбила понад шість тисяч українців, серед них 397 дітейРФ з лютого вбила понад шість тисяч українців, серед них 397 дітей
ЄС закликав Іран та Білорусь негайно припинити підтримку РФЄС закликав Іран та Білорусь негайно припинити підтримку РФ
Іранці вийшли протестувати проти допомоги своєї країни росії: "Все, щоб підтримати українців"Іранці вийшли протестувати проти допомоги своєї країни росії: "Все, щоб підтримати українців"
За останні два тижні українські захисники збили 85% іранських дронів — речник Повітряних сил ЗСУЗа останні два тижні українські захисники збили 85% іранських дронів — речник Повітряних сил ЗСУ
Українська влада мемом натякнула на підтримку Джонсона і викликала критику у Британії – NewsweekУкраїнська влада мемом натякнула на підтримку Джонсона і викликала критику у Британії – Newsweek
США, ЄС та Велика Британія разом протидіятимуть поставкам Росії іранських дронів – ДерждепСША, ЄС та Велика Британія разом протидіятимуть поставкам Росії іранських дронів – Держдеп
Последние новости
Подгружаем последние новости