Убийства в Буче - "постановка украинской власти": в Ровенской области объявили подозрение двум сторонницам РоSSии

Одна из подозреваемых отрицала массовое убийство украинцев на железнодорожном вокзале Краматорска, обвиняя в этом ВСУ.

В Ровенской области СБУ объявила подозрение двум жительницам, которые оправдывали вооруженную агрессию РоSSии и прославляли оккупантов.

Об этом сообщили в местном областном управлении СБУ .

"В ходе проведенных следственных действий по местам жительства указанных лиц сотрудниками СБУ были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, литература, содержащая антиукраинский контент, в т.ч. призывы к признанию правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины. Кроме этого, указанные гражданки Украины - бывшие работники одного из объектов критической инфраструктуры региона", - рассказали в Службе безопасности.

По информации Ровенской областной прокуратуры, женщины, "исповедуя пророSSийские настроения, отрицали факт геноцида, совершенного роSSийскими военными в населенных пунктах Киевщины (Буча, Ирпень)".

"Они называли зверства роSSийских военных постановкой украинской власти, организованной для разжигания национальной розни. Также одна из подозреваемых отрицала массовое убийство украинских граждан на железнодорожном вокзале в г. Краматорск, обвиняя в этом военнослужащих ВСУ", - рассказали в прокуратуре.

Подозреваемым объявили подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.436-2 УК Украины – оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РоSSийской федерации против Украины, глорификация ее участников.

Женщинам грозит до 3 лет лишения свободы.