Під Бучею знайшли тіло ще одного розстріляного окупантами чоловіка

У лісі ближче до узбіччя дороги Блиставиця-Здвижівка у Бучі знайшли тіло ще одного мирного жителя, якого розстріляли російські загарбниками під час окупації міста.

Про це повідомляє Бучанська міська рада на офіційній сторінці у Facebook.

Тіло чоловіка виявив піший патруль третьої роти Добровольчого формування Бучанської територіальної громади. Ним виявився мешканець Києва Кончаковський Олег Володимирович, 15.11.1964 року народження.

"За фактом виявлення розпочато слідство", - йдеться у повідомленні, інформує Апостроф.

Як додали у пресслужбі міської ради, доньку Кончаковського рашисти викрали та відвезли у Білорусь ще 28 лютого.

Фото: facebook.com/bucharada.gov.ua


Катерина Глянько, Апостроф





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