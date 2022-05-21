Оккупанты объявили Змеиный "своим", пригрозив уничтожением гражданскому судну: подробности от ВСУ

Оккупанты объявили Змеиный

РоSSийские оккупанты угрожали гражданскому судну, которое шло транзитом по территориальным водам Украины.

Об этом сообщили Военно-Морские Силы ВСУ.

В субботу утром, 21 мая, гражданское судно «Britta K» под флагом Республики Того, совершая транзитный проход по украинским территориальным водам вблизи острова Змеиный, получило сигнал от россиян.

Остров Змеиный

Оккупанты потребовали, чтобы судно «покинуло территориальные воды россии, иначе по нему будет применено оружие».

Таким образом рф пытается незаконно присвоить территорию Украины, даже без так называемых «псевдореферендумов».


Алексей Ионов, politeka.net

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