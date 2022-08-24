Мінфін США пригрозив турецьким компаніям санкціями через зв'язок з Росією – The Wall Street Journal
Сьогодні Туреччина – єдина країна НАТО, яка відмовилася вводити економічні санкції проти Москви, інформує
Адміністрація президента Джо Байдена пригрозила турецькому бізнесу санкціями за співпрацю з громадянами і компаніями РФ, які раніше потрапили в списки санкцій, йдеться в листі заступника міністра фінансів Уоллі Адейемо,
У документі йдеться також, що турецькі банки не можуть мати кореспондентські відносини з російськими банками, що потрапили під санкції, і одночасно зберігати такі відносини з банками США.
За даними видання, копії послання були відправлені до Американської торгової палати в Туреччині та Турецької асоціації промисловості та бізнесу.
Лист Адейемо став черговою спробою Вашингтона натиснути на Анкару, яка продовжує підтримувати добрі стосунки з обома сторонами. Так, наприклад, Турки постачають зброю Києву, але охоче приймають у себе російських бізнесменів та їхні гроші, пише WSJ.