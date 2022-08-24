Мінфін США пригрозив турецьким компаніям санкціями через зв'язок з Росією – The Wall Street Journal

Сьогодні Туреччина – єдина країна НАТО, яка відмовилася вводити економічні санкції проти Москви, інформує ZN.ua.

Мінфін США пригрозив турецьким компаніям санкціями через зв'язок з Росією – The Wall Street Journal
© Pixabay

Адміністрація президента Джо Байдена пригрозила турецькому бізнесу санкціями за співпрацю з громадянами і компаніями РФ, які раніше потрапили в списки санкцій, йдеться в листі заступника міністра фінансів Уоллі Адейемо, повідомляє he Wall Street Journal.

У документі йдеться також, що турецькі банки не можуть мати кореспондентські відносини з російськими банками, що потрапили під санкції, і одночасно зберігати такі відносини з банками США.

За даними видання, копії послання були відправлені до Американської торгової палати в Туреччині та Турецької асоціації промисловості та бізнесу.

Лист Адейемо став черговою спробою Вашингтона натиснути на Анкару, яка продовжує підтримувати добрі стосунки з обома сторонами. Так, наприклад, Турки постачають зброю Києву, але охоче приймають у себе російських бізнесменів та їхні гроші, пише WSJ.


Антон Герасименко, ZN.ua





Интересные новости
У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"
Атака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої БританіїАтака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої Британії
Британські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в УкраїніБританські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в Україні
Заклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з АвстріїЗаклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з Австрії
Світові розвідслужби озвучили прогноз щодо ймовірності нової атаки на Київ, Іспанія обіцяє нові танкиСвітові розвідслужби озвучили прогноз щодо ймовірності нової атаки на Київ, Іспанія обіцяє нові танки
Блок рекламы


Похожие новости
Загальна мобілізація: повістки українцям відправляють через пошту та залишають під дверимаЗагальна мобілізація: повістки українцям відправляють через пошту та залишають під дверима
Українського посла викликали в МЗС Казахстану через слова про вбивство російських військовихУкраїнського посла викликали в МЗС Казахстану через слова про вбивство російських військових
Журналісти назвали причетних до покупки росією іранських безпілотників - як працює схемаЖурналісти назвали причетних до покупки росією іранських безпілотників - як працює схема
Втрата Росією крейсера "Москва" має два значення – командувач ВМСВтрата Росією крейсера "Москва" має два значення – командувач ВМС
Зеленський накреслив «червону лінію» переговорів із РосієюЗеленський накреслив «червону лінію» переговорів із Росією
Росія намагається обійти західні санкції через Туреччину – Мінфін СШАРосія намагається обійти західні санкції через Туреччину – Мінфін США
ISW: У Криму – зростаюче занепокоєння через загрозу ударів по районах, що раніше вважались безпечнимиISW: У Криму – зростаюче занепокоєння через загрозу ударів по районах, що раніше вважались безпечними
Кабмін продовжив карантин через СOVID-19 до кінця рокуКабмін продовжив карантин через СOVID-19 до кінця року
Через загрозу ракетно-бомбових ударів у Києві заборонять проведення масових заходівЧерез загрозу ракетно-бомбових ударів у Києві заборонять проведення масових заходів
Шабунін про заяву Мудрої щодо проблем для України через визнання РФ спонсором тероризму: «Це маніпуляція»Шабунін про заяву Мудрої щодо проблем для України через визнання РФ спонсором тероризму: «Це маніпуляція»
Последние новости
Подгружаем последние новости