Мінфін США пригрозив турецьким компаніям санкціями через зв'язок з Росією – The Wall Street Journal

Адміністрація президента Джо Байдена пригрозила турецькому бізнесу санкціями за співпрацю з громадянами і компаніями РФ , які раніше потрапили в списки санкцій, йдеться в листі заступника міністра фінансів Уоллі Адейемо, повідомляє he Wall Street Journal.

У документі йдеться також, що турецькі банки не можуть мати кореспондентські відносини з російськими банками, що потрапили під санкції, і одночасно зберігати такі відносини з банками США .

За даними видання, копії послання були відправлені до Американської торгової палати в Туреччині та Турецької асоціації промисловості та бізнесу.

Лист Адейемо став черговою спробою Вашингтона натиснути на Анкару, яка продовжує підтримувати добрі стосунки з обома сторонами. Так, наприклад, Турки постачають зброю Києву, але охоче приймають у себе російських бізнесменів та їхні гроші, пише WSJ.