Посол Росії в ЄС Володимир Чижов погрожує повністю зупинити "Північний потік-1". Про це повідомляє The Mosсow times .

"Посол пояснив, що працездатність "Північного потоку" скорочується через затримку з ремонтом турбін", - пише видання.

Чижов звинуватив у тому, що відбувається, німецьку компанію Siemens, яка пішла з Росії на тлі санкцій, введених за війну РФ в Україні.

Крім того, на думку Чижова, Німеччина "могла б навчитися обслуговувати ці агрегати на своїй території".

Нагадаємо, 4 червня "Газпром" повідомив про зниження постачань до ЄС "Північним потоком" на 40% - з планових 167 млн куб. м до 100 млн. куб. м на добу. У компанії пояснили, що Siemens не повернула в термін турбіни, які знаходяться у неї на ремонті.

У російську версію одночасної поломки чотирьох турбін Siemens не вірить жоден фахівець.

Очікується, що у липні "Газпром" з великою ймовірністю оголосить про "технічні проблеми" з "Північним потоком-1" - на відрізку, розташованому в російських територіальних водах, після чого оголосить, що єдиний спосіб врятувати Європу від "холодомору" - це запуск "Північного" потоку-2".