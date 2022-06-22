Посол Росії в Євросоюзі пригрозив повністю зупинити "Північний потік-1"

Чижов звинуватив у тому, що відбувається, німецьку компанію Siemens і Німеччину, інформує ZN.ua.

Посол Росії в Євросоюзі пригрозив повністю зупинити

Посол Росії в ЄС Володимир Чижов погрожує повністю зупинити "Північний потік-1". Про це повідомляє The Mosсow times.

"Посол пояснив, що працездатність "Північного потоку" скорочується через затримку з ремонтом турбін", - пише видання.

Чижов звинуватив у тому, що відбувається, німецьку компанію Siemens, яка пішла з Росії на тлі санкцій, введених за війну РФ в Україні.

Крім того, на думку Чижова, Німеччина "могла б навчитися обслуговувати ці агрегати на своїй території".

Нагадаємо, 4 червня "Газпром" повідомив про зниження постачань до ЄС "Північним потоком" на 40% - з планових 167 млн куб. м до 100 млн. куб. м на добу. У компанії пояснили, що Siemens не повернула в термін турбіни, які знаходяться у неї на ремонті.

У російську версію одночасної поломки чотирьох турбін Siemens не вірить жоден фахівець.

Очікується, що у липні "Газпром" з великою ймовірністю оголосить про "технічні проблеми" з "Північним потоком-1" - на відрізку, розташованому в російських територіальних водах, після чого оголосить, що єдиний спосіб врятувати Європу від "холодомору" - це запуск "Північного" потоку-2".

Раніше глава "Газпрому" Алеексей Міллер заявив , що "Північний потік-2" перебуває під тиском, і газ ним можна постачати до Європи хоч зараз,

По матерiалам: The Mosсow times /

Лія Ільченко, ZN.ua





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