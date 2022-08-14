Зеленський пригрозив окупантам ЗАЕС блокадою російської атомної галузі

Зеленський пригрозив окупантам ЗАЕС блокадою російської атомної галузі

Україна не залишить без відповіді дії окупантів Запорізької АЕС та використання ними мешканців прилеглих населених пунктів як «живого щита», заявив президент України Володимир Зеленський.

«Окупанти намагаються надзвичайно цинічно залякувати людей, використовуючи Запорізьку атомну станцію. Вони фактично прикриваються станцією, щоб обстрілювати Нікополь і Марганець», - наголосив президент під час вечірнього звернення.

Кожен день перебування російського контингенту на території Запорізької АЕС та в сусідніх районах лише збільшує радіаційну загрозу для Європи, такого не було навіть у пікові моменти протистояння Холодної війни, наголосив він.

Зеленський переконаний, що ядерний шантаж не принесе Росії нічого, крім посилення міжнародного тиску.

«Російський шантаж тільки мобілізує ще більше глобальних зусиль для протистояння терору. Українські дипломати й представники держав-партнерів зроблять усе, щоб нові санкції проти Росії обов’язково блокували російську атомну галузь», - зазначив Зеленський.

До відповідальності будуть притягнуті всі російські посадовці та ті, хто допомагає в цій шантажистській операції з атомною станцією. Кожен російський військовий, який стріляє по станції, або прикриваючись нею, стає мішенню для українських військових і розвідки.

«Особливо вдячний усім, хто захищає цей напрямок, хто витримує цей тиск російських терористів і захищає Україну та світ від створеної окупантами ядерної загрози. Я вдячний усім нашим енергетикам, які підтримують стабільну роботу енергосистеми України та самої Запорізької станції», - підсумував президент.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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