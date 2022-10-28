Російський посол пригрозив Ізраїлю наслідками за можливе постачання зброї Україні

Посол Росії в Ізраїлі Анатолій Вікторов заявив, що якщо Ізраїль почне постачати зброю Україні, Кремль розцінить це як вкрай недружній крок. Таку заяву російський дипломат зробив в інтерв'ю телеканалу "11КАН".

"У Москві це буде сприйнято як недружній крок", - цитують його ізраїльські ЗМІ під час обговорення питання, що напад Росії на Україну зміцнив зв'язки РФ та Ірану, і це однозначно підказує, на чий бік має стати Ізраїль.

Російські посол похвалив уряд Ізраїлю, що він не поспішає допомагати Україні.

«Ми працювали разом десятиліттями, щоб досягти дуже гарного рівня співробітництва і, я сказав би, дружби. І, звичайно, будь-які серйозні кроки, які не враховуватимуть національні інтереси наших країн, могли б легко не лише торкнутися, а й навіть зруйнувати дух відносин між нашими країнами», - сказав він.

За словами Вікторова, Ізраїль не має турбувати нинішнє зміцнення відносин між Іраном та Росією, зокрема, постачання Іраном зброї РФ , оскільки це «нормальні відносини між двома країнами».

«І ми продовжуватимемо ці відносини», - наголосив представник РФ .

Тим часом подібна співпраця між Ізраїлем та Україною у сфері озброєнь у Кремлі не буде сприйнята як «нормальна».

За його словами, якщо Ізраїль почне постачати зброю нинішньому «терористичному режиму» України, у Росії «це буде розцінено як украй недружній крок».

Водночас, відповідаючи на запитання журналіста, якою є ймовірність, що Росія застосує ядерну бомбу під час війни в Україні, Вікторов заявив, що «ніхто з російського керівництва не говорив про можливість застосування ядерної зброї, це фейк». Він додав, що заяви західних партнерів у цьому контексті є спробою «підготувати громадськість до можливості застосування такої зброї».

Відповідаючи на прохання прокоментувати недавню заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Росія розплатиться з Іраном за безпілотники допомогою щодо розробки ядерної зброї, Вікторов відповів, що Зеленський втручається у внутрішні справи Ізраїлю.

«Зеленський відчуває, що відіграє найважливішу роль у своїй акторській кар'єрі, тому каже багато нісенітниць. Я відчуваю, що він намагається скористатися з внутрішньої ситуації в Ізраїлі перед виборами. Це пряме втручання у внутрішні справи іншої країни», – сказав представник російської дипломатії.