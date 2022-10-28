Російський посол пригрозив Ізраїлю наслідками за можливе постачання зброї Україні

А от подібну співпрацю РФ та Ірану він вважає «нормальними відносинами», інформує ZN.ua.

Російський посол пригрозив Ізраїлю наслідками за можливе постачання зброї Україні
© Pixabay

Посол Росії в Ізраїлі Анатолій Вікторов заявив, що якщо Ізраїль почне постачати зброю Україні, Кремль розцінить це як вкрай недружній крок. Таку заяву російський дипломат зробив в інтерв'ю телеканалу "11КАН".

"У Москві це буде сприйнято як недружній крок", - цитують його ізраїльські ЗМІ під час обговорення питання, що напад Росії на Україну зміцнив зв'язки РФ та Ірану, і це однозначно підказує, на чий бік має стати Ізраїль.

Російські посол похвалив уряд Ізраїлю, що він не поспішає допомагати Україні.

«Ми працювали разом десятиліттями, щоб досягти дуже гарного рівня співробітництва і, я сказав би, дружби. І, звичайно, будь-які серйозні кроки, які не враховуватимуть національні інтереси наших країн, могли б легко не лише торкнутися, а й навіть зруйнувати дух відносин між нашими країнами», - сказав він.

За словами Вікторова, Ізраїль не має турбувати нинішнє зміцнення відносин між Іраном та Росією, зокрема, постачання Іраном зброї РФ, оскільки це «нормальні відносини між двома країнами».

«І ми продовжуватимемо ці відносини», - наголосив представник РФ.

Тим часом подібна співпраця між Ізраїлем та Україною у сфері озброєнь у Кремлі не буде сприйнята як «нормальна».

За його словами, якщо Ізраїль почне постачати зброю нинішньому «терористичному режиму» України, у Росії «це буде розцінено як украй недружній крок».

Водночас, відповідаючи на запитання журналіста, якою є ймовірність, що Росія застосує ядерну бомбу під час війни в Україні, Вікторов заявив, що «ніхто з російського керівництва не говорив про можливість застосування ядерної зброї, це фейк». Він додав, що заяви західних партнерів у цьому контексті є спробою «підготувати громадськість до можливості застосування такої зброї».

Відповідаючи на прохання прокоментувати недавню заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Росія розплатиться з Іраном за безпілотники допомогою щодо розробки ядерної зброї, Вікторов відповів, що Зеленський втручається у внутрішні справи Ізраїлю.

«Зеленський відчуває, що відіграє найважливішу роль у своїй акторській кар'єрі, тому каже багато нісенітниць. Я відчуваю, що він намагається скористатися з внутрішньої ситуації в Ізраїлі перед виборами. Це пряме втручання у внутрішні справи іншої країни», – сказав представник російської дипломатії.


Ірина Знась, ZN.ua





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