Путін пригрозив посилити обстріли інфраструктури України, якщо ЗСУ не припинять «атакувати» територію РФ

Російські удари по критичній інфраструктурі України принесли значні збитки як державі, так і простим громадянам. Та президент Російської Федерації вважає, що знеструмлення практично всього сходу України, є «досить стриманою реакцією» на, нібито українські, удари по прикордонній території Росії. На додачу Владімір Путін пригрозив посиленням атаки на українську громадянську інфраструктуру, передає Інститут вивчення війни ( ISW ).

Заяви очільника Кремля, щодо збільшення інтенсивності російських обстрілів у відповідь на «терористичні акти та спроби завдати шкоди цивільній інфраструктурі РФ », на думку аналітиків ISW є частково відповіддю на критику з боку російських блогерів, які звинувачували Москву у нездатності захистити російську територію та адекватно відреагувати.