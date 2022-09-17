Путін пригрозив посилити обстріли інфраструктури України, якщо ЗСУ не припинять «атакувати» територію РФ

За словами очільника Кремля, попередні удари по українських ТЕЦ та гідротехнічних спорудах є «стриманою реакцією» на «терористичні акти» України, інформує ZN.ua.

Путін пригрозив посилити обстріли інфраструктури України, якщо ЗСУ не припинять «атакувати» територію РФ
© Офіційний сайт Кремля

Російські удари по критичній інфраструктурі України принесли значні збитки як державі, так і простим громадянам. Та президент Російської Федерації вважає, що знеструмлення практично всього сходу України, є «досить стриманою реакцією» на, нібито українські, удари по прикордонній території Росії. На додачу Владімір Путін пригрозив посиленням атаки на українську громадянську інфраструктуру, передає Інститут вивчення війни (ISW).

Заяви очільника Кремля, щодо збільшення інтенсивності російських обстрілів у відповідь на «терористичні акти та спроби завдати шкоди цивільній інфраструктурі РФ», на думку аналітиків ISW є частково відповіддю на критику з боку російських блогерів, які звинувачували Москву у нездатності захистити російську територію та адекватно відреагувати.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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