Каспарова и Ходорковского объявили иноагентами в РоSSии

Минюст РФ объявил "иностранными агентами" бизнесмена Михаила Ходорковского и известного шахматиста Гари Каспарова. Об этом сообщает роSSийское издание Meduza .

Ходорковский и Каспаров попали в список физических лиц – "иноагентов" за так называемое "осуществление политической деятельности", а именно – высказывания против роSSийского режима.

Ходорковского роSSийский Минюст связал с Украиной, а Каспарова – и с Украиной, и с американским фондом Human Rights Foundation.

Сейчас в списке физлиц-иноагентов семь человек. Кроме Ходорковского и Каспарова, это ведущий Евгений Киселев, журналист Матвей Ганапольский, соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков, политик Владимир Кара-Мурза и рэпер Алишер Моргенштерн.