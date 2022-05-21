Каспарова и Ходорковского объявили иноагентами в РоSSии

Их связали с Украиной.

Каспарова и Ходорковского объявили иноагентами в РоSSии
© ТАСС

Минюст РФ объявил "иностранными агентами" бизнесмена Михаила Ходорковского и известного шахматиста Гари Каспарова. Об этом сообщает роSSийское издание Meduza.

Ходорковский и Каспаров попали в список физических лиц – "иноагентов" за так называемое "осуществление политической деятельности", а именно – высказывания против роSSийского режима.

Ходорковского роSSийский Минюст связал с Украиной, а Каспарова – и с Украиной, и с американским фондом Human Rights Foundation.

Сейчас в списке физлиц-иноагентов семь человек. Кроме Ходорковского и Каспарова, это ведущий Евгений Киселев, журналист Матвей Ганапольский, соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков, политик Владимир Кара-Мурза и рэпер Алишер Моргенштерн.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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