Оккупанты объявили крупный украинский город "частью РФ": жители стали заложниками

5 июня роSSийские оккупанты объявили город Балаклея в Харьковской области частью Белгородской области РоSSии.

Об этом говорится в публикации Вalakleya_life в Instagram, информирует Апостроф .

Отмечается, что о Балаклее почти не говорят в СМИ , молчат депутаты и верхушка власти. В то время как жители города страдают от обстрелов и новых "порядков" оккупантов.

В частности, в начале мая роSSийские военные запретили въезд/выезд за пределы города, доставку продуктов питания и лекарственных средств. Распространяются слухи о введении в обращение рублей, начислении в роSSийской валюте пенсий. Также под роSSийским руководством должны заработать предприятия, заведения, представители бизнеса.

Балаклейцы в прямом смысле стали заложниками роSSийских оккупантов. Им необходимо "искать способы выжить и заработать хотя бы деньги на продукты и предметы первой необходимости".

"Работники боятся, что за исполнение обязанностей и помощь родному городу их могут считать коллаборантами. Но россияне не оставляют им выбора. Ко всему этому в городе продолжают исчезать люди, возникают постоянные проблемы с водоснабжением и электроэнергией. Связь почти отсутствует. Город очень нуждается в помощи! Об этом должна знать вся Украина", - отмечается в сообщении.