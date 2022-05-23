Пентагон сообщил о "подарках" Украине для защиты побережья: "20 стран объявили..."

Дания передаст Украине противокорабельные ракеты "Harpoon" и пусковые установки для них.

Об этом заявил на брифинге глава Пентагона Ллойд Остин после второй встречи Контактной группы по обороне Украины, которая состоялась в режиме видеоконференции.

"Я особенно благодарен Дании, которая объявила сегодня о передаче пусковых установок "Harpoon" и ракет для помощи Украине в защите своего побережья", - сказал Остин.

Глава Пентагона отметил, что 20 стран объявили о новых пакетах помощи, многие страны предоставят критически необходимое артиллерийское вооружение, танки и другую бронетехнику.

Другие предложили обучение украинских военных и модернизацию их военных систем.

По его словам, в заседании приняли участие более 40 министров обороны, в том числе украинский министр Алексей Резников. Остин отметил, что к группе впервые присоединились министры из Австрии, Боснии, Колумбии и Косово.