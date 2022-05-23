Пентагон сообщил о "подарках" Украине для защиты побережья: "20 стран объявили..."

Ллойд Остин, Пентагон

Дания передаст Украине противокорабельные ракеты "Harpoon" и пусковые установки для них.

Об этом заявил на брифинге глава Пентагона Ллойд Остин после второй встречи Контактной группы по обороне Украины, которая состоялась в режиме видеоконференции.

"Я особенно благодарен Дании, которая объявила сегодня о передаче пусковых установок "Harpoon" и ракет для помощи Украине в защите своего побережья", - сказал Остин.

Одесса, пляж, военные, море

Глава Пентагона отметил, что 20 стран объявили о новых пакетах помощи, многие страны предоставят критически необходимое артиллерийское вооружение, танки и другую бронетехнику.

Другие предложили обучение украинских военных и модернизацию их военных систем.

По его словам, в заседании приняли участие более 40 министров обороны, в том числе украинский министр Алексей Резников. Остин отметил, что к группе впервые присоединились министры из Австрии, Боснии, Колумбии и Косово.


Алексей Ионов, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Прекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протестПрекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протест
Дифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армиюДифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армию
Депутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в УкраинуДепутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в Украину
РоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВАРоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВА
РоSSийские оккупанты разрушили стадион в Харькове, на котором тренировалась сборная УкраиныРоSSийские оккупанты разрушили стадион в Харькове, на котором тренировалась сборная Украины
Блок рекламы


Похожие новости
"Я русский. Хочу жить в Украине": в Херсоне пропагандистка нарвалась на смелого пенсионера"Я русский. Хочу жить в Украине": в Херсоне пропагандистка нарвалась на смелого пенсионера
В Украине вдвое возросла поддержка предоставления права на владение огнестрельным оружием — соцопросВ Украине вдвое возросла поддержка предоставления права на владение огнестрельным оружием — соцопрос
Война в Украине будет длиннее, чем Зимняя война 1939 года – экс-премьер ФинляндииВойна в Украине будет длиннее, чем Зимняя война 1939 года – экс-премьер Финляндии
Экс-премьер Финляндии предостерег, что летом появится усталость от войны в УкраинеЭкс-премьер Финляндии предостерег, что летом появится усталость от войны в Украине
Директор RUSI: Китай мог использовать войну в Украине, чтобы стать лидером мираДиректор RUSI: Китай мог использовать войну в Украине, чтобы стать лидером мира
Создана база данных роSSийских командиров, которые участвуют в войне в УкраинеСоздана база данных роSSийских командиров, которые участвуют в войне в Украине
На путина совершили покушение, глава разведки сообщил подробности: что известно на данный моментНа путина совершили покушение, глава разведки сообщил подробности: что известно на данный момент
От 1105 гривен: в МВД сообщили о новой услуге для украинцев, что нужно знатьОт 1105 гривен: в МВД сообщили о новой услуге для украинцев, что нужно знать
Бельгия стала первой в мире страной, где ввели карантин из-за обезьяньей оспыБельгия стала первой в мире страной, где ввели карантин из-за обезьяньей оспы
Потери РФ за три места в Украине такие же, как у Союза за всю войну в Афганистане – британская разведкаПотери РФ за три места в Украине такие же, как у Союза за всю войну в Афганистане – британская разведка
Последние новости
Подгружаем последние новости