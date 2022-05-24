В Венгрии объявили чрезвычайное положение из-за войны в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о введении чрезвычайного положения на территории своего государства с полуночи 25 мая в связи с войной в Украине и возможным экономическим кризисом, вызванным ней. Об этом он заявил в обращении в Facebook, пишет Hirado .

Премьер отметил, что роSSийско-украинская война "составляет постоянную угрозу для Венгрии", а также угрожает энергоснабжению и финансовой безопасности государства.

Орбан подчеркнул, что боевые действия и санкции Евросоюза против РоSSии "привели к огромному экономическому потрясению и резкому росту цен". По его словам, "мир находится на пороге экономического кризиса".