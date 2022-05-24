В Венгрии объявили чрезвычайное положение из-за войны в Украине
А также из-за "приближения экономического кризиса", вызванного войной и санкциями ЕС, информирует
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о введении чрезвычайного положения на территории своего государства с полуночи 25 мая в связи с войной в Украине и возможным экономическим кризисом, вызванным ней. Об этом он заявил в обращении в Facebook, пишет
Премьер отметил, что роSSийско-украинская война "составляет постоянную угрозу для Венгрии", а также угрожает энергоснабжению и финансовой безопасности государства.
Орбан подчеркнул, что боевые действия и санкции Евросоюза против РоSSии "привели к огромному экономическому потрясению и резкому росту цен". По его словам, "мир находится на пороге экономического кризиса".
Премьер повторил, что Венгрия должна оставаться в стороне от войны РФ против Украины и защищать финансовую безопасность собственных граждан. Это, как он отметил, требует пространства для маневра и немедленных действий.