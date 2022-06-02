За почти 100 дней войны более 17 тис. защитников Украины получили государственные награды

С 24 февраля государственными наградами было отмечено уже 17 тысяч 86 защитников и защитниц Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 1 июня.

«Подписал сегодня два новых указа о награждении наших героев. 380 участников боевых действий отмечены наградами. Всего с начала полномасштабной войны уже 17 тысяч 86 защитников и защитниц Украины получили ордена и другие награды», – сказал президент.

Он подчеркнул, что благодаря этим людям мы можем быть уверены, что у Украины есть будущее.